BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Anderson Arroyo. BCF

Anderson Arroyo pone rumbo al Rubin Kazan

El Burgos CF alcanza un acuerdo con el equipo ruso por el traspaso del jugador colombiano

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:15

El Burgos CF y el Rubin Kazan han alcanzado un acuerdo por el traspaso de Anderson Arroyo. El defensa colombiano, que llegó en enero de 2024 como cedido y en junio del mismo año en propiedad procedente del Liverpool, acumula 57 partidos con la elástica blanquinegra.

Durante su trayectoria en el equipo blanquinegro, el jugador colombiano ha anotado dos goles, ha repartido tres asistencias y se ha ganado el cariño de la afición burgalesa por su garra y desempeño por la banda derecha.

Noticias relacionadas

Un once tipo muy reconocible en el Burgos CF de Ramis

Un once tipo muy reconocible en el Burgos CF de Ramis

El portero Jesús Ruiz completa la plantilla del Burgos CF en el mercado de verano

El portero Jesús Ruiz completa la plantilla del Burgos CF en el mercado de verano

Para el Burgos CF, esta venta significa un «hecho histórico para el club», logrando atraer la atención del mercado internacional, tratándose además de un club laureado en su país, con varios títulos y multitud de participaciones europeas, tanto en UEFA Champions League como en UEFA Europa League.

Ante su marcha, el Burgos CF ha querido transmitir que desea a Arroyo «la mayor de las suertes en su carrera profesional». Asimismo, agradece su trabajo en el equipo blanquinegro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos tres jóvenes por dar una paliza a otro y saltarle varios dientes en Burgos
  2. 2 Viviendas, garajes, dos colectores y elementos arqueológicos: los escollos en la obra del túnel de la calle Santander
  3. 3 Un conato de incendio en la ladera del Castillo vuelve a poner en alerta a los vecinos de Burgos
  4. 4 Dos heridos por una colisión entre un turismo y una furgoneta de Correos en Burgos
  5. 5 Una ciudad de Burgos suprime la venta ambulante durante sus fiestas
  6. 6 Estos son los horarios y escenarios del festival EnClave de Calle de Burgos
  7. 7 Detenida una menor en Burgos por amenazar a otra con un cuchillo de 20 centímetros
  8. 8 Tres detenidos por robar móviles y joyas de un coche aparcado en una gasolinera en Burgos
  9. 9 Encuentran un feto en el congelador de una vivienda de un pueblo de Toledo
  10. 10 La plaza de Burgos donde los hortelanos de la provincia vendían sus productos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Anderson Arroyo pone rumbo al Rubin Kazan

Anderson Arroyo pone rumbo al Rubin Kazan