Anderson Arroyo pone rumbo al Rubin Kazan El Burgos CF alcanza un acuerdo con el equipo ruso por el traspaso del jugador colombiano

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:15

El Burgos CF y el Rubin Kazan han alcanzado un acuerdo por el traspaso de Anderson Arroyo. El defensa colombiano, que llegó en enero de 2024 como cedido y en junio del mismo año en propiedad procedente del Liverpool, acumula 57 partidos con la elástica blanquinegra.

Durante su trayectoria en el equipo blanquinegro, el jugador colombiano ha anotado dos goles, ha repartido tres asistencias y se ha ganado el cariño de la afición burgalesa por su garra y desempeño por la banda derecha.

Para el Burgos CF, esta venta significa un «hecho histórico para el club», logrando atraer la atención del mercado internacional, tratándose además de un club laureado en su país, con varios títulos y multitud de participaciones europeas, tanto en UEFA Champions League como en UEFA Europa League.

Ante su marcha, el Burgos CF ha querido transmitir que desea a Arroyo «la mayor de las suertes en su carrera profesional». Asimismo, agradece su trabajo en el equipo blanquinegro.