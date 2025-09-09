Un once tipo muy reconocible en el Burgos CF de Ramis Las cuatro alineaciones de entrenador del Burgos CF han demostrado la confianza que tiene en sus elegidos. Ante la UD Las Palmas tuvo que sacar de inicio a los fichajes Lizancos, por la ausencia de Arroyo, y Chapela ante la lesión de Íñigo

Es un once reconocible. Ramis ha encontrado las piezas de su puzle que encajan en su idea de fortaleza defensiva y dominio de las áreas. El entrenador del Burgos CF sacó de inicio en los tres primeros partidos a los mismos once futbolistas. Es una declaración de intenciones muy precisa. Son los jugadores en los que más confía.

Ante la UD Las Palmas se vio obligado a colocar a Lizancos en la banda derecha antes es más que posible traspaso de Anderson Arroyo al Rubin Kazán ruso. Y a Chapela en la banda izquierda ante las molestias de Íñigo Córdoba. El resto, los mismos. Las variantes han llegado en este último partido ante los grancanarios en los cambios. Ramis ha hecho debutar a Brais en la defensa y a Víctor Mollejo y Sergio González.

A Mollejo se le apreció una evidente falta de competición. No entró mucho en juego, pero se le vieron calidad y ganas en los minutos que jugó. Es una de las grandes esperanzas en el ataque para un equipo que en El Plantío debe dar mucho más que ante la UD Las Palmas.

Con la entrada de Lizancos en lugar de Arroyo, la defensa se ha mantenido fija con Grego Sierra y Aitor Córdoba de centrales y el francés Florian Miguel en la izquierda. Más el portero Ander Cantero que empieza a ser muy protagonista en la consecución de puntos. Son indiscutibles, por el momento Atienza, Morante y David en la medular, con Íñigo, Córdoba e Iván Chapela y Curro y Fer Niño como atacantes.

Una de las mejores noticias de la nueva temporada, más allá de que el Burgos CF haya realizado un buen mercado de fichajes, y sea un equipo respetado en la Liga Hypermotion, es ver la mejor versión de un futbolista que, si funciona como quiere Ramis, puede ser diferencial en la categoría y estar a la altura de los mejores medios centro de la categoría.

Este hombre es Iván Morante. El salto de madurez sobre el campo del leonés -que cumple su segunda temporada en El Plantío- es una de las gratas sorpresas. El jugador que llegó desde el Racing no empezó bien el curso pasado. Los cierto es que, si la temporada pasada fue un hombre discutido por la afición y en ocasiones abucheado, este año ha recuperado la conexión con la grada; el jugador está a gusto y los aficionados ya reconocen la labor que realiza.

En fase de construcción, Morante ha dado 205 pases de los cuales, acertados han sid 184, es decir casi el 90% de ellos; y en defensa, que era el punto débil del leonés, ha ganado la mitad de los duelos disputados y ha recuperado 12 balones a una media de tres por partido; ha jugado 353 minutos, ha sido titular en los cuatro primeros encuentros y ha visto una tarjeta amarilla, la de este domingo ante la UD Las Palmas cortando un peligroso contraataque.

Un inicio mejorable

Por lo que respecta a la dinámica del equipo, cinco puntos en cuatro jornadas no es el mejor resultado que el Burgos CF podría obtener en este inicio liguero. De los cuatro rivales a los que se ha enfrentado el equipo blanquinegro, dos ha sido recién ascendidos con trayectorias, eso sí, opuestas. La Cultural recibió un correctivo y salió goleada y el Andorra aprovechó la indolencia del equipo de Ramis a domicilio.

Los otros dos rivales, el Deportivo y la UD Las Palmas son aspirantes a jugar el año que viene en Primera División. Ante ambos, el Burgos CF ha sacado sendos empates. La lectura positiva de los cinco puntos de los doce que se han jugado han sido, sin duda, los cinco goles a los vecinos de León y las dos porterías a cero ante dos delanteras de muchísima calidad.

El partido de este domingo pasado ante los grancanarios no pasará a la historia. Una primera parte con ocasiones para los dos equipos, dos claras para el Burgos CF y tres para la UD Las Palmas; y una segunda parte sosa, que enfrió el Ramis para hacer más iguales las fuerzas en el verde. Eso sí, Florian pudo darle los tres puntos al Burgos en un remate que Horkas, el portero visitante sacó a córner.

Próximas jornadas

Y los rivales que afronta el cuadro de El Plantío en las próximas semanas son también temibles por su potencial. El próximo domingo, el Burgos viaja al mítico Estadio de El Molinón, rebautizado Enrique Castro -Quini-. El Sporting ha empezado bien la liga. Ha ganado por la mínima 2-1 al Córdoba; 1-0 a la Cultural Leonesa y 0-1 a la AD Ceuta; la primera derrota llegaba en Riazor ante el Deportivo también por 1-0.

Un equipo que se caracteriza, en eso como el Burgos CF, por su fortaleza defensiva, pero al que le está costando ver portería. El equipo de Garitano tiene unas hechuras similares a las de Ramis.

Posteriormente llega a El Plantío, el lunes 22 de septiembre, un Granada CF que con Pacheta en el banquillo ha empezado muy titubeante. Ha encajado diez goles, lo que aparentemente indica que defensivamente anda flojo; perdió 1-3 con el Deportivo en el inicio liguero; el Eibar le endosó en Ipurúa un 3-0; el CD Mirandés ahondó en la crisis ganado 1-2 y arrancó un empate a dos, tras ir perdiendo 2-0, en La Rosaleda malagueña.

