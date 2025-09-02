Los cambios en el Burgos CF: un nuevo portero y tres salidas previstas Por otro lado, el Mirandés ha incorporado a Marí y Pablo López cedido por el Valencia CF; a Eto'o que llega a Anduva desde el Rayo Vallecano, también cedido, y a Hugo Novoa del Deportivo Alavés

Julio César Rico Burgos Martes, 2 de septiembre 2025, 07:58

El Burgos CF ha cerrado su plantilla sobre la bocina de este mercado de verano con la incorporación del portero barcelonés Jesús Ruiz. El guardameta llega al Burgos CF libre después de que la temporada pasada jugara en el Racing de Ferrol; llega con el objetivo de hacerse un hueco en la portería que hasta ahora defiende el navarro Ander Cantero; firma por un año.

El portero Jesús Ruiz se barajó desde el principio para competir con Cantero -los dos últimos arqueros que han defendido la meta del equipo departamental- y era una de las apuestas más firmes de Michu.

Jesús Ruiz se formó en la cantera del UE Cornellà y en la del RCD Espanyol; posteriormente pasó por el Ibiza, la SD Tarazona y el filial del RCD Mallorca. Ya en el fútbol profesional firmó con el Alcorcón y jugó con los alfareros 76 partidos en Segunda División y en Primera RFEF. La última temporada defendió la portería del Racing de Ferrol, equipo con el que disputó 35 partidos en la Liga Hypermotion.

Al mismo tiempo no se ha producido la salida de Anderson Arroyo, pretendido por algún equipo de la liga rusa. Sin embargo, esta competición cierra el mercado el 9 de septiembre, con lo que aún sigue abierta la posibilidad del traspaso del cafetero. Es la única opción que barajaba el Burgos CF para las salidas en esta temporada.

Quien sí abandona la disciplina del Burgos CF es Ander Martín, que aterrizará en Cartagonova para jugar en el FC Cartagena de la primera RFEF. El guipuzcoano ha firmado dos años con el Efesé; mientras que el serbio Milicic está a la espera también de desvincularse del equipo blanquinegro y encontrar acomodo en otro equipo.

Plantilla cerrada

Con la llegada de Ruiz, el equipo de Luis Miguel Ramis da por cerrada la plantilla hasta un eventual mercado de invierno. Queda compuesta por Jesús Ruiz, Cantero y Monedero -con ficha del filial- como porteros; Arroyo, Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Brais Martínez, Florian, Sergio y Saúl como defensas; Appin, Atienza, Mario Cantero, Expósito, Morante, Chapela, David e Íñigo Córdoba como centrocampistas y Mejía, Curro, Mario, Mollejo y Fer Niño como delanteros. Con esos 23 jugadores tendrá que afrontar el entrenador tarraconense la temporada.

CD Mirandés

Por su paete, el equipo de Anduva ha incorporado en las últimas horas a otros cuatro futbolistas. Se trata de Alberto Marí y Pablo López, que proceden del Valencia CF, además de Etienne Eto'o –hijo del mítico futbolista del FC Barcelona Samuel Eto'o- que viene cedido por el Rayo Vallecano -y Hugo Novoa, que llega al club rojillo desde el Deportivo Alavés.