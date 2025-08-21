BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Marcelo Figoli, presidente y propietario del Burgos CF. GIT

Figoli, a un paso de entrar en la propiedad del Calcio Padova

Sería el cuarto club de fútbol en el que tiene intereses el presidente y propietario del Burgos CF

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Jueves, 21 de agosto 2025, 18:22

El máximo accionista y presidente del Burgos CF, Marcelo Figoli, sigue apostando por el fútbol como fuente de negocio. Así, tras adquirir tiempo atrás la mayor parte de las acciones del Juventud Las Piedras de Uruguay y de entrar a formar parte como accionista minoritario del recreativo de Huelva, el empresario argentino ha confirmado hoy personalmente la existencia de negociaciones para hacerse con el control de parte de la propiedad del Calcio Padova italiano.

En este sentido, Figoli ha reconocido durante una extensa rueda de prensa en la que ha abordado la actualidad del Burgos CF que su grupo empresarial mantiene conversaciones desde hace tiempo con los actuales propietarios del club italiano, instalado en la Serie B. «Estamos negociando y esperamos poder cerrar el acuerdo lo más pronto posible», ha afirmado.

«Mi compromiso con el Burgos CF es total»

Marcelo Figoli

En el caso de que se concrete la operación, sería el cuarto club de fútbol en el que Figoli entrara en menos de dos años. Su llegada al Burgos CF, del que actualmente es propeitario de más de 99% de las acciones, se sustanció en enero del año pasado. Luego llegó la compra del Juventud Las Piedras, que está firmando una gran temporada tras su ascenso a la Primera División de Uruguay, y posteriormente entró como accionista minoritario en el Recre, actualmente en Segunda RFEF.

El Calcio Padova es un club histórico en Italia. Fundado en 1910, llegó a disputar más de una decena de temporadas en la Serie A. Sin embargo, una bancarrota derivó en su desaparición y posterior refundación en 2014. Ese nuevo club comenzó desde el pozo y ahora mismo juega en la Serie B.

A este respecto, Figoli siempre ha defendido públicamente su interés en el negocio del fútbol. No en vano, los negocios del argentino siempre han estado vinculados al espectáculo y, según ha afirmado en reiteradas ocasiones, «el fútbol es el mayor espectáculo del mundo».

Así, y a pesar de los posibles conflictos de interés que pudieran aparecer al mantener una multipropiedad, Figoli insiste en que su compromiso con el Burgos CF es «total».

«Es una discusión totalmente estéril. Si no tuviera un compromiso con el Burgos, no tendría el 99,5% de las acciones, no sería el presidente desde el día uno ni me iría a convencer a las autoridades de Burgos para hacer una obra de 35 millones de euros. Soy un empresario. Puedo hacer a la vez la gira de Luis Miguel, de Shakira, de Ricky Martin y los Rolling Stones sin ningún problema. No voy a dividir mi atención ni voy a quitar foco al Burgos porque tenga otro equipo en otro lugar», ha subrayado.

