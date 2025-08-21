Fer Niño, renovado hasta 2029

Gabriel de la Iglesia Burgos Jueves, 21 de agosto 2025, 13:45 Comenta Compartir

La renovación de Fer Niño era una de las prioridades deportivas del Burgos CF, y finalmente se ha sustanciado. El propio presidente del club, Marcelo Figoli, ha adelantado durante la rueda de prensa ofrecida esta mañana para abordar la situación institucional del club que el delantero gaditano acababa de renovar su contrato hasta 2029.

Fer Niño llegó a la disciplina blanquinegra en el verano de 2023 procedente del Villarreal B y con la vitola de ser uno de los delanteros con mayor proyección de la Liga Hypermotion. En aquel momento firmó por tres temporadas, y una vez cumplidas las dos primeras a buen nivel (20 goles en total), el club pretendía blindar su contrato para evitar otro caso como el de Álex Sancris.

Finalmente, las negociaciones han llegado a buen puerto y el gaditano ha ampliado su contrato a largo plazo, sumando tres temporadas a la que todavía tenía en vigor.

Eso sí, su renovación, que sin duda supone una alegría y ratifica el compromiso de ambas partes, no asegura totalmente su continuidad en el equipo hasta 2029. No en vano, el delantero tiene mercado en Segunda División y son varias las ofertas que han ido llegando por él en los últimos meses.

Así, tal y como ha reconocido el presidente, en el caso de que en algún momento llegue alguna propuesta interesante para el club y para el jugador, se valorará. Y no sólo se hará con él, sino con todos los jugadores de la plantilla.

De hecho, sobre la mesa hay ofrecimientos por varios jugadores y no se descartan salidas antes del cierre de este mercado. A este respecto, el nombre que más suena es el de Anderson Arroyo, que está pendiente de la culminación de los trámites para obtener la nacionalidad y que ha recibido ofertas de Europa y de Norteamérica.

En este sentido, Figoli ha sido claro: el Burgos CF ha de convertirse en un club vendedor para mejorar su economía y para ello, la Dirección Deportiva está trabajando en cerrar contratos «más largos» y con gente «joven y con proyección».