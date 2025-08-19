Mario González: «Era el momento de volver» El delantero del Burgos CF reconoce estar cumpliendo un «sueño» al fichar por el equipo «de su vida». El club valora el «enorme esfuerzo económico» realizado por el de Villarcayo

Aún habrá que esperar un tiempo para verle de corto, pero Mario González ya está «en casa», a las órdenes del cuerpo técnico de Ramis para ponerse a punto cuanto antes. Y eso, para el de Villarcayo, supone cumplir «un sueño».

«Estoy encantado de volver a casa trece años después. He recorrido mucho mundo y uno se guía siempre por las sensaciones», ha asegurado durante su presentación oficial como jugador del Burgos CF. Unas sensaciones que, ha añadido, le indicaban que este verano «era el momento». «Quizá podía haber sido antes, o quizá después, pero ha sido cuando ha sido. Se ha dado la oportunidad este año y estoy encantado», con «ganas de empezar a jugar y hacer las cosas bien por mi ciudad y mi club», ha sentenciado.

«Que haya firmado sólo un año no significa que vaya a estar aquí sólo un año» Mario González

Evidentemente, el regreso a casa del delantero no ha sido sencillo. Aún le quedaba un año y medio de cotnrato en Los Ángeles FC, lo que ha complicado la operación. De hecho, la normativa contractual norteamericana es la que ha hecho que el jugador haya firmado por una única temporada, de momento. Y es que, ha subrayado, esa circunstancia no significa que «vaya a estar aquí sólo un año».

Lo que está claro es que su regreso a orillas del Arlanzón era su prioridad este verano. «Hablé con mi representante y le dije que, en el caso de volver a España, el primer destino que me gustaría intentar era el Burgos», aunque ello supusiera un esfuerzo económico.

Un esfuerzo económico que, ojo, no es menor. De hecho, el propio Michu ha confirmado en la presentación que Mario ha firmado esta temporada «por el salario mínimo» contemplado en el convenio de Segunda División. Esto es, alrededor de 98.000 euros brutos anuales, una cantidad significativamente inferior a la que ha venido percibiendo en sus últimos clubes. Su último contrato en Los Ángeles FC, por ejemplo, rondaba los 850.000 dólares anuales.

Sea como fuere, el propio futbolista ha insistido en que su retorno no se debe exclusivamente al componente emocional; un componente fundamental, sin duda, pero no exclusivo. «Son muchas cosas. El club viene haciendo las cosas bien muchos años y ahora se ha estabilizado en Segunda División». Además, conocer al cuerpo técnico y a varios jugadores ha ayudado, así como el hecho de querer buscar «estabilidad» tras unos años complicados.

«He tenido la carrera que he querido. Me gusta conocer mundo», pero «quizá por la edad», ya «quería buscar estabilidad». «Lo cierto es que donde he firmado contratos largos no me ha ido bien y eso me ha hecho entrar en una rueda de cesiones» en la que «es muy complicado» tener un buen rendimiento. «Es muy difícil dar tu mejor versión cuando estás constantemente cambiando de hábitos o teniendo vacaciones más largas de lo habitual».

En todo caso, ha subrayado entre risas, «no vengo de retirada, ni en una situación de dar pena». Todo lo contrario. «Me queda mucha carrera por delante y vengo de ganar una liga en Polonia con un equipo que viene de jugar Champions. He jugado poco, pero es que he sido suplente de un grandísimo delantero», ha destacado.

Cogiendo ritmo de competición

Sea como fuere, Mario confía en estar listo para la batalla cuanto antes. Aunque le falta ritmo de competición, no ha dejado de entrenar en Villarcayo en estos meses. «Me he entrenado bien, pero yo solo. Al final eso hace que te falten muchos componentes». Ahora, una vez en la disciplina blanquinegra, Ramis y su cuerpo técnico le están «metiendo caña». «Voy a necesitar tiempo. Llevo casi tres meses parados y es un proceso, aunque creo que la adaptación será rápida».

Un símbolo para los jugadores burgaleses A la espera de su debut, el regreso de Mario González, unido a la presencia en el equipo de los también burgaleses Saúl del Cerro y David González, traslada en cierta medida un mensaje para el fútbol burgalés. Ellos tres deben ser, a juicio de Michu, «referentes los niños burgaleses que quieren ser futbolistas». «Yo me tuve que ir con 12 o 13 años porque aquí no podías crecer», ha explicado Mario. En aquel momento, ha añadido, «era prácticamente imposible que un chaval de la cantera llegara al primer equipo. Ahora ya no es ninguna locura conseguirlo, y además con el primer equipo en el fútbol profesional. Hemos tragado mucha mierda y hemos pasado por todo el barro del fútbol español», pero el club hoy en día está ahí, mirando más hacia arriba que hacia abajo.