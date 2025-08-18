BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Aficionados del Burgos CF en las gradas de Riazor la temporada pasada. Carlos Gil-Roig

El Burgos CF organiza viaje para el partido frente al Deportivo de La Coruña

Los abonados del club blanquinegro podrán adquirir entradas en la grada visitante de Riazor a un precio de 25 euros, que serán 55 en caso de desplazarse en el bus dispuesto por el club

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:34

Tras una jornada inaugural prácticamente perfecta, con victoria, goleada y liderato incluido, el Burgos CF se desplazará el próximo domingo a La Coruña para jugar frente al Deportivo, un encuentro en el que el club blanquinegro confía en contar con el apoyo de su afición.

Para ello, el Burgos CF ha puesto a disposición de sus abonados alrededor de 500 entradas enviadas por el Deportivo para la grada visitante. Un número que podría ser incrementado en función de la demanda a orillas del Arlanzón.

Todos aquellos que quieran acompañar al equipo podrán adquirir dichas localidades a un precio de 25 euros a partir de este mismo martes a las 10 horas. Las entradas, de carácter nominativo, se venderán exclusivamente de forma presencial en la tienda del Burgos CF ubicada en El Plantío. Cada abonado podrá retirar hasta seis entradas, pero todas ellas deberán ser para otros abonados, justificando su condición como tal.

Además, para facilitar el desplazamiento, el club fletará autobuses. En este caso, la entrada y el viaje costarán 55 euros por abonado. Los autobuses partirán desde el aparcamiento del Fondo Norte a las 8:30 horas del mismo domingo. Una vez finalizado el encuentro, que arrancará a las 17 horas, los autobuses emprenderán el viaje de regreso a tierras castellanas.

