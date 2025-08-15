Un torbellino de goles y juego del Burgos CF fulmina por 5-1 a una Cultural aún por hacer El equipo de Ramis hizo gran partido y recuperó a una línea delantera para el equipo con otra gran actuación coral de todo el equipo. Destacaron todos los atacantes con Niño, Curro y David como protagonistas

Julio César Rico Burgos Viernes, 15 de agosto 2025, 23:45

Fiesta por todo alto en El Plantío. Desde el 21 de noviembre de 2001 el Burgos CF no ganaba por 5-1 en Segunda División. Aquella vez fue en Los Pajaritos de Soria ante el CD Numancia. Este viernes ha sido capaz de conseguir cinco, pero pudieron ser 7 u 8 de haber acertado más. El Burgos fue un torbellino y la Cultural nunca supo poner freno al ataque de los blanquinegros.

Burgos CF Cantero; Arroyo (Alex Lizancos, min 80), Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian; Atienza, Morante; Íñigo Córdoba (Chapela, min 63), Curro (Appin, min 63), David (Mario Cantero, min 87); y Fer Niño (Mejía, min 80). 5 - 1 CyD Leonesa Edgar Badía; Víctor García, Eneko Satrústegui (Rodri Suárez, min 83), Quique Fornos, Juan Larios (Guzmán, min 83); Thiago Ojeda, Selu Diallo; Pibe (Bicho, min 25), Chacón, Tresaco (Diego Collado, min 72) y Paraschiv (Manu Justo, min 72) Árbitro: González Esteban (Comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a Fer Niño del Burgos CF y a Larios de la Cultural; expulsó con roja directa a Selu Diallo, en el minuto 2.

Goles: 1-0 Curro, de penalti (min 2) 2-0 Fer Niño (min 17) 3-0 Curro (min 41) 3-1 Córdoba em propia meta (min 49) 4-1 David González, de penalti (min 73) 5-1 Mateo Mejía (min 81)

Incidencias: Primera jornada de la Liga Hypermotion disputada en el Estadio de El Plantío ante 10.435 espectadores, 700 de ellos aficionados de León. Antes de que empezase el partido se guardó un minuto de silencio por los fallecidos en los incendios de esta semana en León; y por los abonados del Burgos CF que murieron a lo largo del año deportivo.

Al Burgos CF se le pusieron las cosas las cosas de cara a los dos minutos, tras un error defensivo en un mal pase entre Satrústegui y Selu Diallo. El error propició una entrada a destiempo del jugador cedido por el Alavés sobre David que encaraba con todo a favor a Edgar Badía. Penalti y expulsión del leonés. Curro transformó y el 1-0 subió al marcador con apenas 2.30 minutos jugados.

La Cultural acusó el golpe y en toda la primera parte, salvo un remate de Chacón en el minuto 37 que se marchó fuera, apenas pisó el área de Cantero que resolvió con acierto el poco trabajo que tuvo meta el navarro. El resto de los disparos de los culturalistas fueron desde fuera y con escaso acierto. La más peligrosa fue la ocasión de Thiago Ojeda en el 8 de juego y otro lanzamiento de Pibe Pastoriza que se fue fuera.

El resto del peligro lo puso el Burgos CF con remates de David, Íñigo Córdoba, Morante, Curro y Fer Niño, que en uno de los arreones de los locales se sacó un zurdazo mágico para poner el 2-0. Y cuando llegaba el final de la primera mitad, Curro, de cabeza a centro de Arroyo puso el 3-0, cerrando una buena primera de los de Ramis.

La sensación de los primeros minutos era que el Burgos CF podía marcar en cada aproximación al área. Niño, Curro, David e Iñigo Córdoba eran una pesadilla para los centrales y laterales de la Cultural que no podían parar a los burgalesistas, mucho más activos y acertados.

A la Cultural le duraba muy poco el balón en los pies; sólo Thiago Ojeda ponía algo de criterio en la medular y Chacón en el tercio final por la izquierda. Sin control en el centro del campo y teniendo enfrente a dos medios centros muy acertados como Morante, con criterio en la distribución, y Atienza en el corte, a la Cultural sólo le quedaba llegar sin más daño al descanso para que Llona recompusiera un equipo roto desde el primer gol de Curro y la expulsión de Selu.

Susto en la segunda parte

Tras el descanso, la Cultural recuperó la fe después de marcar en propia meta Aitor Córdoba el 3-1. EL Burgos CF defendió mal el centro de Tresaco al área y el central vizcaíno tocó lo justo para desviar al interior de la portería de Cantero la pelota. Era el minuto 49 y quedaba todavía mucho por jugar.

Con el tanto en contra, el Burgos no ceso en su intento de poner cerco a la portería de Edgar Badía y en el 55 de partido trenzó una bonita jugada que acabó con un remate fuera de Iñigo Córdoba. Pero el panorama era diferente al de la primera mitad. La Cultural, con más corazón que cabeza, pasó a controlar el partido. El gol en propia meta le había dado alas. Y el Burgos pasó a defender el resultado. Ramis retiró a Curro y a Iñigo para tratar de tener más músculo con Appin y velocidad por banda con Chapela.

El de la Isla de Martinica comenzó a jugar con Niño de segunda punta, pero de segundo delantero, Appin no termina de cuajar. El cuadro blanquinegro tuvo su ocasión en el minuto 69 a la salida de un corner cuando entre Aitor Córdoba y David no supiero rematar al interior de la puerta de Badía.

Quien sí acertó fue el burgalés desde el punto de penalti; una falta que cometió Victor García dentro del área sobre Chapela tras un robo de Fer Niño se convería en un penalti que transformó David que con este tanto completó uno de sus mejores partidos en la Hypermotion.

Y quedaba la guinda del pastel. Con un equipo lanzado al ataque y una Cultural sin ideas, una galopada de Florian por la izquierda y su posterior servicio al centro del área permitió a Mateo Mejía echarse al suelo para rematar a puerta vacía el 5-1. Y pudo llegar el sexto en un remate de Lizancos que se marchó fuera.

El Burgos CF encabeza provisionalmente la tabla de la Liga Hypermotion y preparará esta semana el partido contra el Real Club Deportivo, en el histórico y mundialista Estadio de Riazor, el domingo 24 de agosto desde las 17.00 horas