Mario González, el delantero burgalés, regresa al Burgos CF tras su paso por el extranjero El delantero formado en la cantera blanquinegra vuelve tras jugar en España, Francia, Portugal, Bélgica, EE. UU. y Polonia, y protagoniza un emotivo vídeo de presentación

Natalia Sáez Ursúa Burgos Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:14

El Burgos CF ha cerrado el fichaje de Mario González, delantero natural de Villarcayo (25/02/1996), que se convierte en el séptimo refuerzo del club para la temporada 2025/2026. El jugador llega libre tras rescindir su contrato con Los Ángeles FC y regresa a la entidad blanquinegra, donde completó gran parte de su formación.

Apodado 'El Pistolero', Mario González destaca por su perfil de delantero clásico: potente, letal en el remate y con capacidad para generarse sus propias ocasiones. Además, cuenta con experiencia internacional, habiendo disputado partidos en competiciones de España, Francia, Portugal, Bélgica, Estados Unidos y Polonia, así como en la Europa League. Su trayectoria profesional incluye 176 encuentros, en los que ha marcado 50 goles y repartido 11 asistencias.

Mario se formó en la cantera del Villarreal, llegando a disputar seis partidos con el primer equipo, incluyendo encuentros de fase previa de Champions League y Europa League, y ha pasado por clubes como Clermont, Tondela, Famalicao, Sporting de Braga, CD Tenerife, Real Sporting de Gijón, OH Leuven, Los Ángeles FC y Lech Poznan. Además, cuenta con dos internacionalidades con la selección española sub-17, con un gol anotado.

El delantero burgalés se reencontrará en el Burgos CF con Luis Miguel Ramis, con quien coincidió en el CD Tenerife en la temporada 2021/2022, y se espera que aporte su experiencia y capacidad ofensiva para reforzar al equipo durante la próxima temporada.

Vuelta a casa

El club ha presentado a Mario González con un emotivo vídeo de presentación, en el que se muestra al jugador escribiendo una carta dirigida al Burgos CF. En las imágenes, se ve a un Mario niño jugando con la camiseta blanquinegra, soñando con jugar algún día en el Plantío. En sus palabras, Mario recuerda aquellos primeros años:

«Querido Burgos, te escribo esta carta porque eres lo que más feliz me hace sentir. Cuando voy al Plantío, un día de partido, me pongo la camiseta blanca y negra y me imagino que estoy dentro del campo como un jugador más. De momento sé que soy muy pequeño para jugar en el Plantío, así que juego en Paya Fría defendiendo a la mejor camiseta del mundo, la del Burgos Club de Fútbol. Algún día lo haré con el primer equipo. Estoy convencido.»

El vídeo avanza mostrando su trayectoria en el club de su vida, hasta que llega a El Plantío: «Pero ahora es momento de volver a casa. Ha llegado la hora de que ese niño cumpla su sueño. Ha llegado la hora de que Mario González vuelva al Burgos y que defienda la camiseta blanquinegra en el fútbol. Burgos, he vuelto a casa.»