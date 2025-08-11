BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del último encuentro de pretemporada del Burgos frente al Real Valladolid en El Plantío. Tomás Alonso

Cambio de hora en el partido entre el Burgos CF y la Leonesa en El Plantío

El encuentro inaugural de LaLiga HyperMotion 2025/2026 entre burgaleses y leoneses, previsto inicialmente para las 19.30 horas del viernes 15 de agosto se disputará finalmente a las 21.30

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 11 de agosto 2025, 16:24

El encuentro que enfrentará al Burgos CF y la CD Leonesa en El Plantío ha sufrido un cambio de horario. El partido iba a comenzar a las 19.30 horas, pero, finalmente, se jugará a las 21.30 del mismo viernes.

El partido inaugural del Burgos CF en LaLiga HyperMotion 2025/2026 ante la CyD Leonesa, previsto inicialmente para las 19:30 horas de este viernes, ha sufrido un cambio de horario y finalmente se disputará a las 21:30 horas en el estadio El Plantío.

Noticias relacionadas

Empate agridulce en el último partido de pretemporada del Burgos CF

Empate agridulce en el último partido de pretemporada del Burgos CF

Todas las imágenes del cuarto y último partido de pretemporada del Burgos CF

Todas las imágenes del cuarto y último partido de pretemporada del Burgos CF

El Burgos CF apura la pretemporada con la plantilla «prácticamente cerrada»

El Burgos CF apura la pretemporada con la plantilla «prácticamente cerrada»

Mollejo: «Deseo que mi mejor versión como futbolista llegue en Burgos»

Mollejo: «Deseo que mi mejor versión como futbolista llegue en Burgos»

Este encuentro será el primer derbi castellano y leonés de la temporada y marcará el inicio oficial de la categoría de plata del fútbol español. Los jugadores dirigidos por Ramis buscarán ofrecer un buen rendimiento y una victoria ante su afición, que espera con ilusión el regreso del equipo a su estadio.

Se recomienda a los aficionados tomar nota del nuevo horario para evitar contratiempos y disfrutar de este partido de máxima rivalidad regional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Todo lo que necesitas saber sobre la Zona de Bajas Emisiones en Burgos
  2. 2 Herido un ciclista al ser atropellado por un coche en una vía verde de Burgos
  3. 3 Agresión con arma blanca en Burgos: un joven es trasladado con heridas en la espalda y el brazo
  4. 4 El pueblo de Burgos que ha inundado sus calles de obras de arte
  5. 5 Dos heridos en la colisión y vuelco de dos coches en Burgos
  6. 6 Detenido en Burgos por amenazar en un bar con una escopeta y una navaja de grandes dimensiones
  7. 7 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  8. 8 Hallado el hombre de 73 años desaparecido en Burgos tras un accidente de coche en Melgar
  9. 9 Burgos, a la cabeza de las zonas de salud donde más pacientes no acuden a las citas médicas
  10. 10 Una nueva senda para peatones y ciclistas garantizará la seguridad entre varios pueblos de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Cambio de hora en el partido entre el Burgos CF y la Leonesa en El Plantío

Cambio de hora en el partido entre el Burgos CF y la Leonesa en El Plantío