Cambio de hora en el partido entre el Burgos CF y la Leonesa en El Plantío El encuentro inaugural de LaLiga HyperMotion 2025/2026 entre burgaleses y leoneses, previsto inicialmente para las 19.30 horas del viernes 15 de agosto se disputará finalmente a las 21.30

Imagen del último encuentro de pretemporada del Burgos frente al Real Valladolid en El Plantío.

BURGOSconecta Burgos Lunes, 11 de agosto 2025, 16:24 Comenta Compartir

El encuentro que enfrentará al Burgos CF y la CD Leonesa en El Plantío ha sufrido un cambio de horario. El partido iba a comenzar a las 19.30 horas, pero, finalmente, se jugará a las 21.30 del mismo viernes.

El partido inaugural del Burgos CF en LaLiga HyperMotion 2025/2026 ante la CyD Leonesa, previsto inicialmente para las 19:30 horas de este viernes, ha sufrido un cambio de horario y finalmente se disputará a las 21:30 horas en el estadio El Plantío.

Este encuentro será el primer derbi castellano y leonés de la temporada y marcará el inicio oficial de la categoría de plata del fútbol español. Los jugadores dirigidos por Ramis buscarán ofrecer un buen rendimiento y una victoria ante su afición, que espera con ilusión el regreso del equipo a su estadio.

Se recomienda a los aficionados tomar nota del nuevo horario para evitar contratiempos y disfrutar de este partido de máxima rivalidad regional.