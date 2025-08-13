Aitor Córdoba: «El único objetivo es sumar los tres puntos el viernes» El capitán del Burgos CF destaca la ilusión del equipo antes del estreno liguero ante la Cultural Leonesa en El Plantío.

Aitor Córdoba, junto a sus compañeros, en el partido de pretemporada que disputaron en El Plantío frente al Real Valladolid

Natalia Sáez Ursúa Burgos Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:16

El Burgos CF inicia este viernes una nueva temporada en LaLiga Hypermotion con un derbi en casa frente a la Cultural Leonesa. En la previa, el capitán blanquinegro, Aitor Córdoba, ha compartido sus sensaciones tras una pretemporada que, según él, ha dejado buenas impresiones tanto en el juego como en el trabajo diario.

«Todos tenemos muchas ganas, tanto los que llevamos tiempo aquí como los nuevos. Más que fijarme en los resultados de pretemporada, que pueden ser engañosos, me quedo con las sensaciones en el juego y en los entrenamientos, con todo lo acumulado en Castañares», explicó el defensa, que subrayó la importancia de reencontrarse con la afición y «darles los tres puntos» en el primer compromiso.

Continuidad y adaptación

Córdoba puso en valor que el bloque principal del curso pasado se haya mantenido. «Ayuda mucho encontrarnos con 15 excompañeros y con un cuerpo técnico que ya conoces, que sabe lo que puede sacar de cada jugador. Eso hace que todo vaya más rápido y con más facilidad», comentó.

Sobre los seis fichajes realizados, el capitán destacó su buena integración, «todos han venido con una sonrisa, con ganas de aportar y de integrarse en el grupo. Se han adaptado de maravilla tanto dentro como fuera del campo, y eso es muy importante».

El central destacó la amplitud de la plantilla y la «competencia muy sana» que existe, «tenemos dobles opciones en todas las posiciones, en algunas incluso más. Eso crea una buena dinámica y te hace apretar cada día para dar lo máximo».

Sobre la pretemporada, recalcó que el objetivo ha sido «generar buenas sensaciones en el juego, tanto en los partidos como en los entrenamientos», dando continuidad a la buena dinámica con la que cerraron la pasada campaña.

Un debut con alicientes

La primera jornada llega con alicientes añadidos, se juega en casa, es un derbi y coincide con un fin de semana largo en el que se espera desplazamiento de aficionados leoneses. «Sabemos lo importante que es para la gente de la ciudad. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido», afirmó Córdoba.

El capitan recordó que ambos equipos se enfrentaron recientemente en un amistoso, donde la Cultural dejó «muy buenas sensaciones» pese a no contar con toda su plantilla. «Es un equipo muy asociativo que nos buscará en ataque desde el principio. Será difícil luchar por el control del partido. No es un rival fácil, tienen jugadores jóvenes con hambre y vienen de una dinámica positiva«.

Además, añade, que «es su regreso a Segunda, así que estarán con muchas ganas de conseguir su primera victoria. No hay relajación en absoluto».

Preguntado por metas para la temporada, Córdoba fue tajante, «Nada de objetivos. Lo único en lo que pensamos es en el viernes y en sumar los tres puntos delante de nuestra afición, que siempre nos apoya en las buenas y en las malas».

Séptima temporada en el club

En lo personal, Córdoba afronta su séptimo año como jugador del Burgos CF y el quinto consecutivo en Segunda. «Parece que fue ayer cuando llegué. Estoy encantado de seguir aquí, de que la gente siga confiando en mí. Voy a darlo todo para que el club y el equipo den un paso adelante».