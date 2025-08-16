Ramis: «Vamos en una buena línea» El entrenador del Burgos CF reconoce que el partido ante la Cultural se puso de cara muy pronto con el penalti y la expulsión, pero destaca la intensidad y los ritmos del equipo

Gabriel de la Iglesia Burgos Sábado, 16 de agosto 2025, 10:38 Comenta Compartir

Luis Miguel Ramis se fue anoche contento a la cama. Y no es para menos. Su equipo estrenó una nueva temporada en la Liga Hypermotion venciendo con contundencia a la Cultural Leonesa en un partido que, eso sí, se vio totalmente «condicionado» por el penalti y la expulsión del primer minuto.

Esa acción, fruto de una «buena presión alta» y de una «gran jugada» de David González, propició que el Burgos se pusiera por delante en el marcador a las primeras de cambio para, a partir de ahí, desplegar su fútbol.

En este sentido, Ramis aseguraba tras el choque estar muy satisfecho con el despliegue de sus jugadores, sobre todo «en la primera parte», en la que el cuadro burgalés impuso «mucho dominio». Luego, «en la segunda parte, durante 20 minutos, nos quitaron algo más el balón tras meter a un jugador más por dentro», reconocía Ramis. Sin embargo, el equipo volvió a ajustar piezas y reaccionó para acabar «muy bien» el partido.

Así las cosas, y más allá de la goleada, que evidentemente siempre ofrece un plus de confianza al equipo, Ramis valoró la actitud de sus jugadores, sobre todo en aspectos como los «ritmos y la intensidad». «Hoy han hecho en el campo muchas de las cosas que trabajamos. Vamos en una buena línea. Todavía tenemos que juntar muchas cosas, pero nos vemos capaces» de competir contra cualquiera, aseguró el técnico catalán.

Un técnico que, por cierto, apostó de inicio por un once titular que bien podría ser de la temporada pasada, sin ninguno de los nuevos fichajes sobre el tapete. «El once se elige en función del plan de partido. Lo importante es que todos estén preparados, porque van a ser protagonistas todos seguro».

David González

En este sentido, y preguntado por la prensa, Ramis valoró la aportación de hombres como Appin, que«va cogiendo sensaciones de competición», y David González, protagonista del choque. «Ya terminó muy bien el último tramo de la pasada temporada. Hemos ido poco a poco con él. Aguanta buen los minutos, le da calidad a sus acciones y si tiene que defender, defiende como el primero. Es un jugador más de mucha calidad», subrayó el técnico al tiempo que agradecía el ambiente en El Plantío.

«Había muchas ganas por ver al equipo. Estamos generando ilusión y queremos ir todos de la mano. Van a ver un equipo al que le podrán salir mejor o peor las cosas, pero que va a tener mucha alma y corazón, porque además creemos que tiene fútbol», zanjó Ramis.

Temas

Cultural y Deportiva Leonesa