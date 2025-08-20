Atienza: «Nuestro peor nivel marcará dónde estemos» El centrocampista del Burgos CF confía en el potencial de una «buena plantilla», que si consigue estar «cerca de la mejor versión» va a «tener opciones de ganar a cualquiera»

Gabriel de la Iglesia Burgos Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:02 Comenta Compartir

La Liga Hypermotion es larga. Muy larga. Y siempre depara sorpresas. Muchas sorpresas. Sin embargo, el inicio de temporada del Burgos CF ha sido más que positivo, con un 5-1 frente a la Cultural Leonesa que puede resultar «anecdótico», pero que sin duda insuflar una buena dosis de confianza en el vestuario.

Máxime cuando el resultado viene acompañado de buenas sensaciones, tal y como ha asegurado hoy Miguel Ángel Atienza en rueda de prensa. «Evidentemente, tener un jugador más durante 90 minutos es una ventaja cuantitava importante, pero el equipo se acercó mucho a lo que quería ser para conseguir un resultado tan contundente. Además, tenemos que poner en valor que esa expulsión, aunque fuera en el primer minuto, fue el resultado de dos apretadas que habíamos trabajado bien durante la semana», ha señalado el futbolista madrileño.

En este sentido, el centrocampista ha insistido en que ese despliegue es fruto de la continuidad del año pasado sumada al trabajo de pretemporada. «Nuestra identidad viene a ser la misma con la que acabamos la temporada pasada, pero es verdad que el cuerpo técnico ha introducido matices» que ya se han visto sobre el verde. De esta forma, quizá lo más importante es que se están consiguiendo «mantener durante más minutos» esas señas de identidad.

A ello ha ayudado también el trabajo en los despachos. No en vano, el Burgos CF cuenta esta temporada con una «buena plantilla», a juicio de Atienza. «La plantilla me gusta mucho. Tenemos a un mínimo de dos jugadores por puesto» y en algunos casos se trata de perfiles muy polivalentes, lo que aporta al equipo una «competencia interna brutal», ha valorado. Además, ha añadido, «en tres cuartos tenemos a gente que se asocia bien en corto, a gente que va bien en profundidad, a gente con finalización y remate y a gente con talento para equilibrar, para dar continuidad al juego y para defender el área». Con todos esos ingredientes, el techo del equipo lo marcará el propio equipo. «Nuestro peor nivel marcará dónde estemos», ha sentenciado el jugador.

Con todo, Atienza, que cumplirá este año su cuarta temporada con la camiseta blanquinegra, ha analizado al Deportivo de la Coruña, próximo rival del Burgos. A su juicio, se trata de un equipo que ya el año pasado tenía un plantel «fantástico» y que este verano «se ha reforzado bien». «No hay ninguna duda de la calidad individual de sus jugadores y a nivel colectivo se comporta bastante bien», ha asegurado el centrocampista.

Sin embargo, el Dépor no solo tiene «virtudes», sino también algún defecto, «como todos». Así, «si somos capaces de llevar el partido más cerca de lo que nosotros queremos hacer, vamos a tener bastantes opciones» de amarrar los tres puntos. Y no sólo frente al conjunto gallego, sino contra «cualquiera», ha concluido.

Temas

Cultural y Deportiva Leonesa