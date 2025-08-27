Fer Niño: «Soy muy feliz en Burgos, por eso he renovado» El delantero del Burgos CF asegura estar en un gran momento tras un año «complicado». Considera que la plantilla de este año es «muy capaz»

Gabriel de la Iglesia Burgos Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:20 Comenta Compartir

La renovación de Fer Niño hasta 2029 ha sido, sin duda, una de las grandes noticias del Burgos CF en los últimos días. No en vano, el jugador, al que todavía le quedaba un año de contrato a orillas del Arlanzón, tiene cierto cartel en la categoría. Sin embargo, tal y como ha reconocido el propio delantero este miércoles en rueda de prensa, la renovación con el Burgos era algo que «tenía que pasar», ya que tanto él como su familia son «muy felices en Burgos».

«Estoy muy contento. La gente me quiere y yo les quiero a ellos. Se ha dado todo para que pase lo que tenía que pasar y ojalá pueda ser mucho tiempo más», ha asegurado Niño, quien ha comenzado la temporada a gran nivel.

Un nivel que, por cierto, ya exhibió a finales de la pasada campaña tras un inicio dubitativo. «El fútbol es mucho físico, pero también es mental. El año pasado pasé por una etapa un poco complicada mentalmente. No salían las cosas y no estaba cómodo conmigo mismo. He trabajado mucho con mi psicólogo y eso me ha ayudado a volver a dar mi nivel real, que es este, no el que di el año pasado al principio y mitad de temporada», ha explicado.

Eso sí, una vez recuperado ese nivel, el objetivo ahora es mantenerlo. «No me puedo relajar», entre otras cosas porque la plantilla de este año tiene «muchas alternativas en todas las posiciones» y eso obliga a dar el máximo en cada momento para no perder el puesto. Una circunstancia que, sin embargo, redunda en beneficio para el equipo, has asegurado.

«Las temporadas son muy largas y cuanta más gente de calidad tengamos en el equipo, mejor», ha sentenciado el delantero gaditano al tiempo que afirmaba que las sensaciones en este arranque de temporada están siendo «muy buenas». «Hemos trabajado muy bien en pretemporada» y «la mayoría llevamos mucho tiempo juntos» y eso «se está notando» en las dos primeras jornadas.

Jornadas en las que el Burgos CF ha goleado a la Cultural Leonesa y ha sacado un valioso empate en Riazor en un partido que «estuvo al alcance de la mano», pero que también pudo caer del lado del Deportivo. «Durante varias fases del partido fuimos superiores y acabamos atacando más que ellos. Estamos tristes por no haber podido sacar la victoria, pero satisfechos con el empate», ha afirmado.

Y ahora, toca viajar a Andorra para jugar frente a un rival «muy complicado». Y es que, a pesar de ser un recién ascendido, se trata de un equipo al que le «gusta tener el balón», que cuenta con jugadores «con mucha calidad» y que ha comenzado la campaña con buen pie. «Mi experiencia personal en Andorra ha sido casi siempre de derrotas», pero «si seguimos el plan que tenga el mister, probablemente saquemos un buen resultado», ha concluido.