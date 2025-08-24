Un Burgos CF muy sólido y serio se lleva un punto de Riazor El partido tuvo pocas ocasiones, pero los dos equipos demostraron que tienen mimbres para ser protagonistas en la Liga Hypermotion

Julio César Rico Burgos Domingo, 24 de agosto 2025, 19:22

Buen partido del Burgos CF en el Abanca Riazor que se ha llevado un punto muy justo. El encuentro ha sido muy igualado, de pocas ocasiones claras para los dos equipos, pero emocionante porque, aunque ni Deportivo ni Burgos estuvieron finos en los metros finales, fue intenso y con etapas de buen juego. Sobre todo, del Burgos CF que hizo una primera parte buena y tuvo sus ocasiones de ponerse por delante en el marcador.

RC Deportivo Germán Parreño; Loureiro, Arnau Comas, (Ximo Navarro, min 56) Barcia, Escudero (Quagliata, min 79); Gragera, Villares (Patiño, min 64); Yeremay, Soriano, Luismi Cruz (Mella, min 64); y Zakaria (Bouldini, min 78). 0 - 0 Burgos CF Cantero; Arroyo Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian; Atienza, Morante David (Chapela, min 60) , Curro (Appin, min 77);, Íñigo Córdoba; (Lizancos, min 77), y Fer Niño (Mejía, min 88) Árbitro José Antonio Sánchez Villalobos (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Arnau Comas y Barcia del Deportivo; y sancionó a Fer Niño y David del Burgos CF.

Goles No hubo

Incidencias Segunda jornada de la Liga Hypermotion disputada en el Estadio Abanca Riazor, en La Coruña, ante 25.954 espectadores, un centenar de ellos llegados desde Burgos. Al inicio del partido se guardó un minuto de silencio por los abonados del Deportivo que han fallecido en el último curso. Los futbolistas del Deportivo portaron brazalete negro por las tragedias ocasionadas en Galicia a causa de los incendios

El Burgos CF empezó a tener más claro como atacar y cada vez que pisaba el campo rival, creaba peligro. Así Morante, con la izquierda, hizo a Germán Parreño a hacer una gran parada a los 20 minutos. El Burgos seguía a lo suyo y antes de la media hora de partido, una jugada por la izquierda termina con un pase de Florian desde el interior del área para que Curro, muy tapado, rematara fuera.

El Burgos CF llegaba más al área, con juego más combinativo, pero con poca pólvora; mientras que el Deportivo, más vertical y eléctrico, creaba peligro cada vez que Mario Soriano y Luismi Cruz acertaban a tocar con criterio. A los blanquinegros -hoy de rojo pardillo- le faltaba un poco de profundidad, sobre todo por la banda derecha y un Arroyo muy pendiente de las subidas de Yeremay.

A esas acometidas del Burgos respondió el Deportivo a los 35 minutos con un remate de cabeza de Zakaria tras una falta de Córdoba botada por Escudero, pero en el remate del neerlandés la pelota fue muy mansa a las manos de Ander Cantero.

Ganó presencia en la medular el cuadro de Ramis. Y en el centro del campo ganaba la partida Atienza, muy atento a las pérdidas cuando se descomponía el grupo. Y si se mantenía la superioridad, el Burgos CF no sufría. La primera parte moría con el balón en el área deportivista. Fer Niño remató entre una maraña de defensores y el meta local se hizo con la pelota.

Intercambio de golpes

Con el regreso al verde, nada más reanudarse el partido, David remató desde la frontal del área, en una declaración de intenciones del equipo de Ramis en la segunda parte. La ocasión del Deportivo no se dejó esperar en un saque de falta de Luismi Cruz que no encontró rematador.

Con un Burgos bien organizado y con peligro en el tramo final del campo, Iñigo Córdoba, con la pierna izquierda, estuvo a punto de abrir el marcador. Como también Yeremay, que tuvo la ocasión en sus pies para los locales, pero Aitor Córdoba salió perfecto al cruce.

El intercambio de golpes auguraba una segunda parte bonita y con los dos onces volcados sobre la portería rival; Yeremay y Luismi en el Deportivo y Fer Niño en el Burgos eran protagonistas del voltaje metido en los instantes iniciales del segundo acto.

El Burgos CF tenía en Fer Niño el jugador que le daba aire con bajadas al centro del campo para estirar al equipo; pero el Deportivo ganaba terreno y tenía más el balón que en el primer tiempo. Pero el Burigos CF, bien colocado, no permitía lujos al Deportivo.

Una jugada de Morante en el 58 puso el ¡uy! Pero en los metros finales, el Burgos estaba torpe y la jugada trenzada se perdió en un pequeño barullo que despejó la línea de centrales del equipo de Hidalgo.

Los cambios de Antonio Hidalgo, con Mella y Navarro, sobre todo, le dieron un aire nuevo al Deportivo y el Burgos se echó atrás por el empuje de los locales que empezaron a jugar más que los visitantes y mejor que en la hora de partido que se llevaba. Por el Burgos, la entrada de Chapela se veía necesaria en la banda derecha. El andaluz suplió a David que completó otro buen partido.

Pasada la hora de juego el Deportivo intensificó su control y el Burgos perdió el protagonismo que había tenido hasta ahora. Ramis dio entrada a Appin para meter músculo en el centro del campo en lugar de Curro y a Lizancos, por la derecha, para frenar las entradas de Yeremay, en lugar de un cansado Iñigo Córdoba.

Ramis vio que el centro del campo del Burgos estaba debilitado por los cambios del Deportivo y la fuerza de Appin era necesaria. Si el de Martinica es muy fuerte en el centro, cuando pisa área no es tan completo.

Los dos equipos dieron muestra en los minutos finales del cansancio por la intensidad del choque y aunque el Burgos lo intentó con Mejía, que acababa de entrar por Fer Niño, el marcador no se movió.

El Burgos repetirá salida en la tercera jornada; esta vez a Andorra para jugar con el equipo del Principado el domingo a las 17.00 horas; un equipo, el andorrano, que está dando la sorpresa en el inicio de la liga, que este sábado derrotó al Real Zaragoza en el Ibercaja por 1-3.