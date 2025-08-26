BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Florian Miguel conduce un balón persiguido por el deportivista Luismi Cruz Carlos Gil Roig

Luis Miguel Ramis y las claves del nuevo Burgos CF

El equipo burgalés ha ofrecido una buena imagen en el inicio liguero con goles ante la Cultural y solidez defensiva ante el Deportivo

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Martes, 26 de agosto 2025, 20:05

Con solo dos jornadas disputadas no es momento de hacer análisis muy sesudos sobre qué puede deparar la Liga Hypermotion para el Burgos CF. Sin embargo, en los dos primeros choques del campeonato se ha visto un equipo sólido y solidario. Fuerte en defensa, definido en el centro del campo y con buenos mimbres en ataque.

Con todas estas premisas, los augurios pueden ser buenos. Si contra la Cultural Leonesa los aficionados pudieron deleitarse con un recital de goles, en el partido contra el Deportivo en el Abanca Riazor, se pudieron ver otras virtudes como la seriedad de un equipo que se mueve a las mil maravillas sin balón y que juega al fútbol cuando sus jugadores lo tienen en sus botas.

Por eso hay algunas claves definen a este nuevo Burgos CF, que no es tan nuevo en nombres -los dos onces de las dos primeras jornadas fueron idénticos con futbolistas de la pasada temporada- como en idea de juego y equipo.

A Luis Miguel Ramis le pilló la temporada pasada ya empezada y con un equipo, cuando menos roto, con pocas ideas y anímicamente hundido, y lo rescató en dos meses cruciales. Esta temporada, con casi todos los efectivos desde el primer día del campeonato, el concepto es otro. El técnico tarraconense conoce a cada jugador, sabe sacarle el rendimiento que quiere y es muy claro y directo con aquellos con los que no cuenta. Y eso es un aval importante en el vestuario.

Noticias relacionadas

Un Burgos CF muy sólido y serio se lleva un punto de Riazor

Un Burgos CF muy sólido y serio se lleva un punto de Riazor

¿Cuánto sabes del deporte de Burgos?

¿Cuánto sabes del deporte de Burgos?

Fer Niño, renovado hasta 2029

Fer Niño, renovado hasta 2029

Figoli, a un paso de entrar en la propiedad del Calcio Padova

Figoli, a un paso de entrar en la propiedad del Calcio Padova

Es tan claro y directo que con sus actos le dijo a Michu que la mayor parte de los futbolistas que le trajo la temporada pasada en el mercado de invierno no le servían. Solo queda de aquel pase Grego Sierra que, muy compenetrado con Aitor Córdoba, sabe de qué va esta categoría.

El carácter del Burgos CF es el de su técnico. Un entrenador que en este tiempo ha recuperado a jugadores que la temporada pasada naufragaban. Si antes de que acabara la pasada liga recuperó a Fer Niño, Ander Cantero o Edu Espiau, esta temporada ha hecho lo propio con Morante.

Buena parte de la culpa de que el Burgos CF esté en una dinámica positiva la tiene el leonés que, con su calidad técnica y su visión de juego, ha hecho dar un salto de calidad al centro del campo del Burgos. Suya es la proyección de este equipo en ataque, pero también el sacrificio en defensa.

Ramis ha recuperado también a Curro. Es cierto que una dolencia en una de sus rodillas no nos dejó ver la mejor versión del onubense en casi toda la temporada. Eso, unido a que cualquier deportista puede pasar por un bajón de forma o anímico, le paso factura al juego del Burgos. Y como mejor demostración de que Curro es uno de los ejes de esa bisagra mágica que abre y cierra al equipo, los dos tantos que lleva en el campeonato.

El míster ha encontrado también la mejor versión de Iñigo Córdoba. La temporada pasada, un tanto intermitente en las alineaciones. Y este año, ya desde el primer partido de pretemporada, en una forma extraordinaria.

Una clave más es la presencia de David en los onces. El burgalés ha dado un paso adelante; si las cosas le salen bien, puede ser una de las revelaciones de la categoría. Calidad, le sobra; inteligencia, la cultiva y la pone en práctica; descaro, cada vez más y decisión no le falta. Y, además, este año sí, ha sabido entender qué le pide Ramis sobre el campo.

Qué decir de Miguel Ángel Atienza… es oxígeno para este equipo. Si Elgezabal fue durante cuatro temporadas el pulmón que tenía el Burgos, una vez se fue al Levante UD, Atienza ha asumido los roles de Unai. Y de toda la defensa que minimiza a los grandes futbolistas rivales, como el caso de Yeremay que no estuvo en el partido del domingo porque Anderson Arroyo lo secó por completo.

Ramis tiene con Appin la asignatura por aprobar. No pudo jugar prácticamente en toda la temporada por una lesión en Almería y Ramis no ha podido disponer al cien por cien del jugador de Martinica.

Los fichajes

Es llamativo que el once que Ramis sacó ante la Cultural, y que repitió ante el Deportivo, no incluyera a ninguno de los fichajes. Sí salieron en la segunda parte futbolistas como Álex Lizancos, Mejía o Chapela; los tres nuevos demostraron calidad y estar capacitados para hacer grandes cosas.

Queda por ver al defensa central Sergio González a Victor Mollejo y a Mario que coincidieron en el CD Tenerife con Ramis; al canterano Saúl del Cerro; y al lateral izquierdo Brais, que llegó del Racing de Ferrol. Solo queda la incorporación de un portero, que se producirá en las próximas horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña herida en un accidente múltiple en Burgos
  2. 2 Herida una mujer tras salirse y dar vueltas de campana con su coche en Burgos
  3. 3 Detenido en Burgos por perseguir a una menor amenazándola con un cuchillo
  4. 4 El pueblo de Burgos que ha amanecido con pintadas antisemitas en naves particulares
  5. 5 Herida una mujer en un accidente en el casco urbano de un pueblo de Burgos
  6. 6 El pueblo de Burgos que acoge una fiesta del trail a finales de agosto
  7. 7 Los servicios de emergencia de Burgos reciben 122 avisos por fuego este verano
  8. 8 El pueblo de Huesca que aparece por error en el mapa de Burgos
  9. 9 Dos detenidos por robar un camión y un semirremolque con alcohol en Burgos
  10. 10 La Bonoloto sonríe a Burgos con un premio de 157.000 euros para un acertante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Luis Miguel Ramis y las claves del nuevo Burgos CF

Luis Miguel Ramis y las claves del nuevo Burgos CF