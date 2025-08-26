Luis Miguel Ramis y las claves del nuevo Burgos CF El equipo burgalés ha ofrecido una buena imagen en el inicio liguero con goles ante la Cultural y solidez defensiva ante el Deportivo

Julio César Rico Burgos Martes, 26 de agosto 2025, 20:05

Con solo dos jornadas disputadas no es momento de hacer análisis muy sesudos sobre qué puede deparar la Liga Hypermotion para el Burgos CF. Sin embargo, en los dos primeros choques del campeonato se ha visto un equipo sólido y solidario. Fuerte en defensa, definido en el centro del campo y con buenos mimbres en ataque.

Con todas estas premisas, los augurios pueden ser buenos. Si contra la Cultural Leonesa los aficionados pudieron deleitarse con un recital de goles, en el partido contra el Deportivo en el Abanca Riazor, se pudieron ver otras virtudes como la seriedad de un equipo que se mueve a las mil maravillas sin balón y que juega al fútbol cuando sus jugadores lo tienen en sus botas.

Por eso hay algunas claves definen a este nuevo Burgos CF, que no es tan nuevo en nombres -los dos onces de las dos primeras jornadas fueron idénticos con futbolistas de la pasada temporada- como en idea de juego y equipo.

A Luis Miguel Ramis le pilló la temporada pasada ya empezada y con un equipo, cuando menos roto, con pocas ideas y anímicamente hundido, y lo rescató en dos meses cruciales. Esta temporada, con casi todos los efectivos desde el primer día del campeonato, el concepto es otro. El técnico tarraconense conoce a cada jugador, sabe sacarle el rendimiento que quiere y es muy claro y directo con aquellos con los que no cuenta. Y eso es un aval importante en el vestuario.

Es tan claro y directo que con sus actos le dijo a Michu que la mayor parte de los futbolistas que le trajo la temporada pasada en el mercado de invierno no le servían. Solo queda de aquel pase Grego Sierra que, muy compenetrado con Aitor Córdoba, sabe de qué va esta categoría.

El carácter del Burgos CF es el de su técnico. Un entrenador que en este tiempo ha recuperado a jugadores que la temporada pasada naufragaban. Si antes de que acabara la pasada liga recuperó a Fer Niño, Ander Cantero o Edu Espiau, esta temporada ha hecho lo propio con Morante.

Buena parte de la culpa de que el Burgos CF esté en una dinámica positiva la tiene el leonés que, con su calidad técnica y su visión de juego, ha hecho dar un salto de calidad al centro del campo del Burgos. Suya es la proyección de este equipo en ataque, pero también el sacrificio en defensa.

Ramis ha recuperado también a Curro. Es cierto que una dolencia en una de sus rodillas no nos dejó ver la mejor versión del onubense en casi toda la temporada. Eso, unido a que cualquier deportista puede pasar por un bajón de forma o anímico, le paso factura al juego del Burgos. Y como mejor demostración de que Curro es uno de los ejes de esa bisagra mágica que abre y cierra al equipo, los dos tantos que lleva en el campeonato.

El míster ha encontrado también la mejor versión de Iñigo Córdoba. La temporada pasada, un tanto intermitente en las alineaciones. Y este año, ya desde el primer partido de pretemporada, en una forma extraordinaria.

Una clave más es la presencia de David en los onces. El burgalés ha dado un paso adelante; si las cosas le salen bien, puede ser una de las revelaciones de la categoría. Calidad, le sobra; inteligencia, la cultiva y la pone en práctica; descaro, cada vez más y decisión no le falta. Y, además, este año sí, ha sabido entender qué le pide Ramis sobre el campo.

Qué decir de Miguel Ángel Atienza… es oxígeno para este equipo. Si Elgezabal fue durante cuatro temporadas el pulmón que tenía el Burgos, una vez se fue al Levante UD, Atienza ha asumido los roles de Unai. Y de toda la defensa que minimiza a los grandes futbolistas rivales, como el caso de Yeremay que no estuvo en el partido del domingo porque Anderson Arroyo lo secó por completo.

Ramis tiene con Appin la asignatura por aprobar. No pudo jugar prácticamente en toda la temporada por una lesión en Almería y Ramis no ha podido disponer al cien por cien del jugador de Martinica.

Los fichajes

Es llamativo que el once que Ramis sacó ante la Cultural, y que repitió ante el Deportivo, no incluyera a ninguno de los fichajes. Sí salieron en la segunda parte futbolistas como Álex Lizancos, Mejía o Chapela; los tres nuevos demostraron calidad y estar capacitados para hacer grandes cosas.

Queda por ver al defensa central Sergio González a Victor Mollejo y a Mario que coincidieron en el CD Tenerife con Ramis; al canterano Saúl del Cerro; y al lateral izquierdo Brais, que llegó del Racing de Ferrol. Solo queda la incorporación de un portero, que se producirá en las próximas horas.