¿Cuánto sabes del deporte de Burgos?
Burgos es tierra de deportistas. Y algunos de ellos han dejado su impronta en la historia de la ciudad y la provincia, a menudo de la mano de clubes que ya forman parte de la élite en España. ¿te atreves a pone a prueba tus conocimientos?
Burgos
Sábado, 23 de agosto 2025, 09:40
Fútbol, baloncesto, rugby, balonmano, atletismo... Muchas son las disciplinas deportivas en las que Burgos ha escrito su nombre a lo largo de las décadas. De hecho, en los últimos años se está viviendo una suerte de edad de oro del deporte en Burgos, con varios clubes y deportistas acomodados en la élite.
Pero, ¿cuánto sabes del deporte burgalés?. Te retamos a que demuestres tus conocimientos en este breve cuestionario. ¡Y no hagas trampas!
