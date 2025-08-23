BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

¿Cuánto sabes del deporte de Burgos?

Burgos es tierra de deportistas. Y algunos de ellos han dejado su impronta en la historia de la ciudad y la provincia, a menudo de la mano de clubes que ya forman parte de la élite en España. ¿te atreves a pone a prueba tus conocimientos?

Burgos

Sábado, 23 de agosto 2025, 09:40

Fútbol, baloncesto, rugby, balonmano, atletismo... Muchas son las disciplinas deportivas en las que Burgos ha escrito su nombre a lo largo de las décadas. De hecho, en los últimos años se está viviendo una suerte de edad de oro del deporte en Burgos, con varios clubes y deportistas acomodados en la élite.

Pero, ¿cuánto sabes del deporte burgalés?. Te retamos a que demuestres tus conocimientos en este breve cuestionario. ¡Y no hagas trampas!

¿En qué año ascendió por primera vez un equipo de Burgos a Primera División de fútbol?

¿Ante qué equipo se enfrentó el Burgos CF en el partido inaugural de El Plantío?

¿En qué temporada disputó el CD Mirandés su primera semifinal de Copa del Rey?

¿Cuantos deportistas burgaleses participaron en París 2024 sin contar paralímpicos?

¿Cuántas medallas en Juegos Paralímpicos tiene Marta Fernández?

¿Dónde ganó el San Pablo Burgos su primera Champions?

¿Cómo se llama la mascota del Tizona?

¿En qué año completó su primer Rally Dakar Cristina Gutiérrez?

¿Cuántos títulos consiguió el voleibol femenino de Burgos en su época dorada?

¿Cuántos títulos nacionales tiene el Aparejadores Rugby en sus vitrinas?

