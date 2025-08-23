¿Cuánto sabes del deporte de Burgos? Burgos es tierra de deportistas. Y algunos de ellos han dejado su impronta en la historia de la ciudad y la provincia, a menudo de la mano de clubes que ya forman parte de la élite en España. ¿te atreves a pone a prueba tus conocimientos?

Fútbol, baloncesto, rugby, balonmano, atletismo... Muchas son las disciplinas deportivas en las que Burgos ha escrito su nombre a lo largo de las décadas. De hecho, en los últimos años se está viviendo una suerte de edad de oro del deporte en Burgos, con varios clubes y deportistas acomodados en la élite.

Pero, ¿cuánto sabes del deporte burgalés?. Te retamos a que demuestres tus conocimientos en este breve cuestionario. ¡Y no hagas trampas!



















1 de 10 ¿En qué año ascendió por primera vez un equipo de Burgos a Primera División de fútbol? 1970 El Burgos CF, entrenado entonces por Ignacio Eizaguirre, firmó su primer ascenso a Primera División el 30 de mayo de 1971 tras empatar en El Plantío ante el Logroñés y certificar la segunda plaza, que otorgaba el billete para Primera. 1971 El Burgos CF, entrenado entonces por Ignacio Eizaguirre, firmó su primer ascenso a Primera División el 30 de mayo de 1971 tras empatar en El Plantío ante el Logroñés y certificar la segunda plaza, que otorgaba el billete para Primera. 1972 El Burgos CF, entrenado entonces por Ignacio Eizaguirre, firmó su primer ascenso a Primera División el 30 de mayo de 1971 tras empatar en El Plantío ante el Logroñés y certificar la segunda plaza, que otorgaba el billete para Primera. 1973 El Burgos CF, entrenado entonces por Ignacio Eizaguirre, firmó su primer ascenso a Primera División el 30 de mayo de 1971 tras empatar en El Plantío ante el Logroñés y certificar la segunda plaza, que otorgaba el billete para Primera. 2 de 10 ¿Ante qué equipo se enfrentó el Burgos CF en el partido inaugural de El Plantío? Indauchu El partido inaugural del estadio El Plantío se disputó el 13 de septiembre e 1964 entre el Burgos CF y el Indauchu, con un resultado de 2-0 a favor de los locales. Barakaldo El partido inaugural del estadio El Plantío se disputó el 13 de septiembre e 1964 entre el Burgos CF y el Indauchu, con un resultado de 2-0 a favor de los locales. Real Valladolid El partido inaugural del estadio El Plantío se disputó el 13 de septiembre e 1964 entre el Burgos CF y el Indauchu, con un resultado de 2-0 a favor de los locales. UD Logroñés El partido inaugural del estadio El Plantío se disputó el 13 de septiembre e 1964 entre el Burgos CF y el Indauchu, con un resultado de 2-0 a favor de los locales. 3 de 10 ¿En qué temporada disputó el CD Mirandés su primera semifinal de Copa del Rey? 2009/2010 El CD Mirandés disputó su primera semifinal de la Copa del Rey en la temporada 2011/2012 en una eliminatoria a doble partido frente al Athletic de Bilbao que acabaron llevándose los leones. Por cierto, aquel equipo, dirigido entonces por Carlos Pouso, acabó ascendiendo a Segunda División por primera vez en su historia. 2010/2011 El CD Mirandés disputó su primera semifinal de la Copa del Rey en la temporada 2011/2012 en una eliminatoria a doble partido frente al Athletic de Bilbao que acabaron llevándose los leones. Por cierto, aquel equipo, dirigido entonces por Carlos Pouso, acabó ascendiendo a Segunda División por primera vez en su historia. 2011/2012 El CD Mirandés disputó su primera semifinal de la Copa del Rey en la temporada 2011/2012 en una eliminatoria a doble partido frente al Athletic de Bilbao que acabaron llevándose los leones. Por cierto, aquel equipo, dirigido entonces por Carlos Pouso, acabó ascendiendo a Segunda División por primera vez en su historia. 2012/2013 El CD Mirandés disputó su primera semifinal de la Copa del Rey en la temporada 2011/2012 en una eliminatoria a doble partido frente al Athletic de Bilbao que acabaron llevándose los leones. Por cierto, aquel equipo, dirigido entonces por Carlos Pouso, acabó ascendiendo a Segunda División por primera vez en su historia. 4 de 10 ¿Cuantos deportistas burgaleses participaron en París 2024 sin contar paralímpicos? 1 En los Juegos Olímpicos de París participaron tres deportistas burgaleses: los atletas Dani Arce y Eva Santidrián y el tirador Pablo Acha. 2 En los Juegos Olímpicos de París participaron tres deportistas burgaleses: los atletas Dani Arce y Eva Santidrián y el tirador Pablo Acha. 3 En los Juegos Olímpicos de París participaron tres deportistas burgaleses: los atletas Dani Arce y Eva Santidrián y el tirador Pablo Acha. 4 En los Juegos Olímpicos de París participaron tres deportistas burgaleses: los atletas Dani Arce y Eva Santidrián y el tirador Pablo Acha. 5 de 10 ¿Cuántas medallas en Juegos Paralímpicos tiene Marta Fernández? 3 La nadadora burgalesa Marta Fernández Infante es una de las referencias del deporte adaptado en España tras haberse colgado seis medallas en los Juegos Olímpicos, tres de ellas (incluido un oro) en Tokio y otras tres en París. 4 La nadadora burgalesa Marta Fernández Infante es una de las referencias del deporte adaptado en España tras haberse colgado seis medallas en los Juegos Olímpicos, tres de ellas (incluido un oro) en Tokio y otras tres en París. 5 La nadadora burgalesa Marta Fernández Infante es una de las referencias del deporte adaptado en España tras haberse colgado seis medallas en los Juegos Olímpicos, tres de ellas (incluido un oro) en Tokio y otras tres en París. 6 La nadadora burgalesa Marta Fernández Infante es una de las referencias del deporte adaptado en España tras haberse colgado seis medallas en los Juegos Olímpicos, tres de ellas (incluido un oro) en Tokio y otras tres en París. 6 de 10 ¿Dónde ganó el San Pablo Burgos su primera Champions? Atenas El San Pablo Burgos levantó su primera Basketball Champions League en Atenas, venciendo en la final al anfitrión, el AEK, y consiguiendo así el primero de sus tres títulos internacionales. Nizhni Novgorod El San Pablo Burgos levantó su primera Basketball Champions League en Atenas, venciendo en la final al anfitrión, el AEK, y consiguiendo así el primero de sus tres títulos internacionales. Berlín El San Pablo Burgos levantó su primera Basketball Champions League en Atenas, venciendo en la final al anfitrión, el AEK, y consiguiendo así el primero de sus tres títulos internacionales. Taillin El San Pablo Burgos levantó su primera Basketball Champions League en Atenas, venciendo en la final al anfitrión, el AEK, y consiguiendo así el primero de sus tres títulos internacionales. 7 de 10 ¿Cómo se llama la mascota del Tizona? Dino La mascota del Grupo Ureta Tizona se llama Cidón. Es un león muy castellano y aguerrido, pero simpático. Incluso tiene cuenta en Instagram. Morciyeti La mascota del Grupo Ureta Tizona se llama Cidón. Es un león muy castellano y aguerrido, pero simpático. Incluso tiene cuenta en Instagram. Cidón La mascota del Grupo Ureta Tizona se llama Cidón. Es un león muy castellano y aguerrido, pero simpático. Incluso tiene cuenta en Instagram. Babieca La mascota del Grupo Ureta Tizona se llama Cidón. Es un león muy castellano y aguerrido, pero simpático. Incluso tiene cuenta en Instagram. 8 de 10 ¿En qué año completó su primer Rally Dakar Cristina Gutiérrez? 2015 La piloto burgalesa Cristina Gutiérrez se convirtió en 2017 en la primera mujer española en completar un Rally Dakar en coches. Años más tarde, ya en 2024, acabaría llevándose el triunfo absoluto en la categoría challenger, siendo la segunda mujer en conseguirlo en toda la historia de la mítica prueba. 2016 La piloto burgalesa Cristina Gutiérrez se convirtió en 2017 en la primera mujer española en completar un Rally Dakar en coches. Años más tarde, ya en 2024, acabaría llevándose el triunfo absoluto en la categoría challenger, siendo la segunda mujer en conseguirlo en toda la historia de la mítica prueba. 2017 La piloto burgalesa Cristina Gutiérrez se convirtió en 2017 en la primera mujer española en completar un Rally Dakar en coches. Años más tarde, ya en 2024, acabaría llevándose el triunfo absoluto en la categoría challenger, siendo la segunda mujer en conseguirlo en toda la historia de la mítica prueba. 2018 La piloto burgalesa Cristina Gutiérrez se convirtió en 2017 en la primera mujer española en completar un Rally Dakar en coches. Años más tarde, ya en 2024, acabaría llevándose el triunfo absoluto en la categoría challenger, siendo la segunda mujer en conseguirlo en toda la historia de la mítica prueba. 9 de 10 ¿Cuántos títulos consiguió el voleibol femenino de Burgos en su época dorada? 0 A pesar de haber estado a punto en varias ocasiones a principios de este siglo, el CV Diego Porcelos abandonó la élite del voleibol femenino sin haber obtenido ningún título. Y eso a pesar de disputar cuatro finales de Copa de la Reina, disputar dos temporadas la Champions y otras dos la CEV. 1 A pesar de haber estado a punto en varias ocasiones a principios de este siglo, el CV Diego Porcelos abandonó la élite del voleibol femenino sin haber obtenido ningún título. Y eso a pesar de disputar cuatro finales de Copa de la Reina, disputar dos temporadas la Champions y otras dos la CEV. 2 A pesar de haber estado a punto en varias ocasiones a principios de este siglo, el CV Diego Porcelos abandonó la élite del voleibol femenino sin haber obtenido ningún título. Y eso a pesar de disputar cuatro finales de Copa de la Reina, disputar dos temporadas la Champions y otras dos la CEV. 3 A pesar de haber estado a punto en varias ocasiones a principios de este siglo, el CV Diego Porcelos abandonó la élite del voleibol femenino sin haber obtenido ningún título. Y eso a pesar de disputar cuatro finales de Copa de la Reina, disputar dos temporadas la Champions y otras dos la CEV. 10 de 10 ¿Cuántos títulos nacionales tiene el Aparejadores Rugby en sus vitrinas? 1 El Aparejadores Rugby está viviendo en las últimas temporadas el mejor momento de su historia. Prueba de ello es que en las últimas temproadas ha levantado tres títulos nacionales: dos Supercopas de España (2023 y 2024) y una Copa del Rey (2024). Además, ha sido subcampeón de Liga en la 2022/2023 y la 2023/2024 y subcampeón de Copa en 2021 y 2023. 2 El Aparejadores Rugby está viviendo en las últimas temporadas el mejor momento de su historia. Prueba de ello es que en las últimas temproadas ha levantado tres títulos nacionales: dos Supercopas de España (2023 y 2024) y una Copa del Rey (2024). Además, ha sido subcampeón de Liga en la 2022/2023 y la 2023/2024 y subcampeón de Copa en 2021 y 2023. 3 El Aparejadores Rugby está viviendo en las últimas temporadas el mejor momento de su historia. Prueba de ello es que en las últimas temproadas ha levantado tres títulos nacionales: dos Supercopas de España (2023 y 2024) y una Copa del Rey (2024). 