El Burgos CF saca un meritorio empate ante un aspirante a Primera El equipo de Ramis no estuvo cómodo en el primer tiempo y se vio superado por una UD Las Palmas vertical y muy peligrosa (0-0). Debutaron Mollejo, Sergio y Brais

El Burgos CF ha obtenido un meritorio empate ante la UD Las Palmas en el Estadio de El Plantío; un equipo, el canario, que cuenta con una de las plantillas más completas de la categoría y que ha demostrado en el primer tiempo por qué es un aspirante a todo en la Liga Hypermotion. En los primeros 45 minutos, los canarios fueron mejores; pero en el segundo tiempo, el Burgos CF salió mejor al verde e igualó las fuerzas.

Burgos CF Cantero; Alex Lizancos (Brais, min 78), Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian; Atienza, Morante (Sergio, min 89) ; Chapela (Mollejo, min 78), Curro (Mejía, min 88), David (Appin, min 68); y Fer Niño. 0 - 0 UD Las Palmas Horkas; Marvin Park, Barcia, Mika Mármol, Clemente; Loiodice, Iñaki (10Jesé min 84), Manu Fuster (Iván Gil, min 70); 11Marc Cardona (Viera, min 56), Lukovic (Recoba, min 84), Ale García. Árbitro Saúl Ais Reig (Comité madrileño). Mostró tarjeta amarilla a David y Morante del Burgos CF y a Loiodice y Lukovic de Las Palmas

Incidencias Cuarta jornada de la Liga Hypermotion disputada en el Estadio de El Plantío ante 9.687 espectadores, de los que 150 llegaron desde las Islas para animar al equipo pío pío.

La primera llegada del partido fue de la UD Las Palmas cuando un centro de Marvin se paseó por el área pequeña sin que nadie fuera capaz de rematar, a los cuatro minutos de juego; el Burgos aún no había pasado del centro del campo.

Los canarios apretaban y en el minuto 10, un error en cadena de Córdoba y Grego hizo que Cardona se plantara sólo delante de Cantero y cuando todo el mundo cantaba el gol canario, el meta navarro se sacó una parada de campeonato; y alargó su protagonismo cuando solo dos minutos después le sacó una mano providencial a Fuster.

La respuesta del Burgos CF no se hizo esperar y a renglón seguido, David desaprovechó un pase filtrado de Curro al centro del área que pudo suponer el 1-0. El burgalés no acertó a superar a Horkas.

Las Palmas estaba mejor asentada en el terreno de juego y sus dos medios centros llevaron el juego, casi siempre por el centro con Ale García y Fuster, al área de Cantero con mucho peligro.

En el 17 de partido, Cantero fue de nuevo protagonista al sacarle un mano a mano a Lukovic. El Burgos estaba incómodo en el campo. Perdía muchos balones y era incapaz de frenar a los canarios. El equipo de Ramis tenía más corazón que acierto y se le notaba nervioso. El míster burgalesista ordenó subir la presión a la línea de saque de los canarios y mejoró la recuperación del balón.

Además, también ofreció una mejor versión la defensa local. Con esa premisa llegó la más clara ocasión del Burgos en botas, de nuevo, de David cuando remató demasiado cruzado y alto, dentro del área, un servicio de Florian. Y tres minutos después Chapela no llegó a conectar un centro atrás de Lizancos.

Pero la UD Las Palmas seguía a lo suyo; los canarios demostraban que aspiran al ascenso porque cada vez que pisaban área, el peligro acechaba; el once de Luis García movía con soltura el balón, ya fuera en juego combinativo y elaborado o a balón parado. De hecho, Mica Mármol remató fuera por muy poco un saque de esquina mientras el Burgos, de nuevo, no aparecía sobre el verde por la calidad de la Unión.

A trompicones llegaba el Burgos al área rompiendo las líneas de los canarios; y casi siempre por las bandas. Como en la última ocasión que tuvo el equipo local en una jugada embarullada que acabó con un chut de Morante que se fue a la esquina.

Y es que la UD Las Palmas se afanaba por entrar por el centro, poniendo en problemas a los pivotes y los centrales del Burgos CF. En esta dinámica llegó el descanso y la ocasión de Ramis de recomponer un equipo que se había marchado al descanso con un empate, pero con muchas dudas.

Mejora en el segundo tiempo

Los primeros minutos de la segunda parte fueron del Burgos CF, que salió con una velocidad más al segundo tiempo. Sin crear demasiado peligro, sí rondó las inmediaciones del área y minimizó la presión de los canarios que intentaron retomar la iniciativa subiendo sus líneas; sin embargo, el Burgos CF estaba mejor y como consecuencia llegó una clarísima ocasión de Florian, en el minuto 54, hizo que el portero canario Horkas se luciera cuando remató desde dentro del área un servicio de Atienza tras un robo de balón del equipo de Ramis.

La respuesta del equipo pio pio fue tímida con dos disparos seguidos, uno de falta directa de Viera y el otro tras un centro a la frontal de Marvin. En el minuto 68, Ramis dio entrada a Kevin Appin por David para ganar músculo, dado que además el burgalés tenía una tarjeta amarilla.

Con las fuerzas muy igualadas, las oportunidades escasearon. Las Palmas pasó a abrir más el juego, sobre todo por la izquierda. Esa presión obligó a Ramis a sacar por ese lado derecho de la defensa del Burgos.a Brais por un cansado Lizancos. También debutaron Sergio y Mollejo.

El Burgos CF jugará el próximo encuentro, la quinta jornada de la Liga Hypermotion, el domingo 14 a las 18.30 horas en el Estadio El Molinón – Enrique Castro 'Quini' ante el Real Sporting de Gijón.