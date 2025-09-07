Ramis: «El equipo sigue progresando; tenemos que tener dominio de las situaciones con balón» El míster del Burgos CF entiende que a estas alturas de la temporada se necesita tiempo y que los jugadores vayan cogiendo «rodaje y minutos de competición, sobre todo los que salen desde el banquillo»

El entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, ha apuntado al final del partido en la comparecencia de prensa, que su equipo sigue «progresando», pero aún necesita tener «dominio de las situaciones con balón, más que dominar la pelota». Ramis ha asegurado que el Burgos CF ha tenido opciones ante «un rival que genera muchísimo». Ha recordado que la primera parte «ha estado para los dos equipos» y que el Burgos ha tenido sus opciones para adelantarse tanto como Las Palmas.

Las fuerzas se han igualado en la segunda parte. El Burgos CF se ha exigido más aen la faceta defensiva y el entrenador está contento porque ha sabido leer bien el equipo lo que necesitaba en este partido.

Ha reconocido a sus hombres les faltó «fuerza» en el tramo final del partido y por ello necesitaron «reforzar esa situación». No es que el equipo se echara para atrás, pero si trató de estar muy junto hacer más estrecho del campo y evitar que Las Palmas hiciera daño, porque este equipo «es especialista en atraerte para que salgas y encontrarte con jugadores intermedios, donde son muy precisos»

Los segundos 45 minutos han sido «más deslucidos». Ramis ha apuntado que el equipo ha generado más en transición, pero que sus hombres «han sabido leer muy bien las situaciones, lo que necesitaba el equipo y lo que necesitaba el partido». Por esos Ramis da por bueno el punto.

El tarraconense ha reconocido su «convencimiento en que su equipo va a seguir progresando», va a dominar y tener la capacidad para revertir situaciones complicadas como la que ha tenido este domingo.

También ha valorado la aportación de los jugadores «que salen desde el banquillo»; Ramis asegura que «son fundamentales» porque deciden muchas veces el devenir del partido. El entrenador del Burgos CF está muy contento con el trabajo de su equipo y en el césped se plasma lo trabajado. Reconoce que es una plantilla que «asimila muy bien lo que le pedimos conforme a lo que queremos y lo que necesita en este momento de la temporada y con el rival que tenemos».

