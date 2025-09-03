El Burgos CF buscará un lateral derecho si Arroyo sale traspasado al Rubin Kazan El director deportivo del Burgos CF, Michu, ha asegurado sentirse muy satisfecho con la plantilla conformada que tiene a dos futbolistas de mucho nivel por cada puesto

Julio César Rico Burgos Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:30 Comenta Compartir

El director deportivo del Burgos CF, Miguel Pérez Cuesta, Michu, ha asegurado que la Dirección Deportiva del equipo trabajará en la contratación de un lateral derecho, en el mercado libre eso sí dado que está cerrado el actual mercado de verano, si cristaliza el traspaso de Anderson Arroyo al Rubin Kazan ruso.

Las opciones que tiene el Burgos CF de traspasar al lateral derecho cafetero, ya se conocieron al principio del verano. Sin embargo, por exigencias del mercado puede acabar por cerrarse en la fecha en la que termina el mercado ruso que es el destino del colombiano.

Las posibles salidas de futbolistas como Arroyo y Nicola Milicic, por tanto siguen abiertas dado que los mercados ruso y serbio, que son los destinos de ambos jugadores, siguen abiertos. El caso de Arroyo es el más significativo, dado que el cafetero tiene una oferta en firme del Rubin Kazan que juega en la primera división de Rusia. Michu ha calificado la salida de Arroyo como una «venta histórica para el club».

El jugador serbio Milicic

En el caso de Milicic, el joven jugador serbio puede quedarse en la plantilla y «esperar al mercado de enero para salir», o rescindir para volver a su país. Sin embargo, lo que más ocupa ahora mismo a la Dirección Deportiva es el traspaso de Arroyo. Se trata de una opción «muy beneficiosa» para el Burgos CF, y «también para el chico, ya que podría jugar en Primera División que tener más opciones de ser «seleccionable por Colombia, que va a jugar un Mundial en menos de temporada».

La posible venta del futbolista colombiano le va a permitir al Burgos CF «seguir creciendo, tener más límite salarial, buscar mejores futbolistas o tener más recursos». Desde su punto de vista la venta de Arroyo impulsa el crecimiento y no lo ve como algo negativo por la viveza del mercado, la oportunidad que se presenta al futbolista traspasado y el empuje que puede tener el Burgos.

«Contento y satisfecho»

Michu ha agradecido el trabajo de todo su equipo a lo largo de este verano, que ha ayudado a hacer realidad la llegada de los nuevos futbolistas a la plantilla. El director deportivo ha recalcado que esta plantilla mantiene una estructura muy importante «de importante la temporada pasada, incluida el entrenador», creo que también ayuda a reforzar el trabajo que se hace desde la dirección deportiva, que se encuentra muy «contenta y agradecida con Ramis y su cuerpo técnico».

El asturiano ha afirmado que está «muy contento, muy satisfecho» porque el equipo tiene todas las posiciones «dobladas y una competencia interna brutal» además de mucho nivel en cada posición con «muy pocas diferencias». En una liga tan igualada, todo se decide por «pequeños detalles», pero el asturiano tiene una fe ciega en esta temporada en el equipo.

Límite salarial

Por lo que se refiere al límite real, y de esta temporada, está en torno a «nueve millones de euros», pero puede variar en función de la cantidad que se obtenga con el traspaso de Anderson Arroyo, porque además liberará una importante cantidad de salario, dado que es uno de los mejores futbolistas.

Lo que sí que tiene claro, el director deportivo es que no se va a agotar la totalidad de ese límite porque entiende que a esta altura de liga tiene una plantilla bastante competitiva. En este sentido, si sale Anderson Arroyo hacia el Rubin Kazon ruso, la intención de la dirección deportiva es contratar otro lateral derecho en el mercado libre, que pueda competir con Alex Lizancos en ese puesto del equipo.

Por lo que respecta a la plantilla del Promesas y del Juvenil de División de Honor, Michu ha asegurado que se encuentran cerradas las plantillas y ya a la espera del comienzo de sus respectivos campeonatos.

Renovaciones

El trabajo de la dirección deportiva no se sale a lo largo de todo el año, por eso Michu se plantea a partir de ahora la renovación de futbolistas que tienen una vinculación que les une al Burgos CF hasta el 30 de junio de 2026. En este sentido hay varios jugadores que interesan mucho que permanezcan en la disciplina blanquinegra. El primer paso ya fue dado hace unas semanas con la renovación hasta el año 2029 de Fer Niño.