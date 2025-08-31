El Burgos CF tira el primer tiempo y despierta en la segunda parte Debutó Mario González que salió por un desacertado Curro en un partido en el que el Andorra fue mejor en el primer tiempo y el Burgos pudo llevarse el empate pero perdonó varias ocasiones

Julio César Rico Burgos Domingo, 31 de agosto 2025, 19:05 | Actualizado 19:47h.

No pasará a la historia el partido que el Burgos CF jugó en Andorra y del que no se ha podido traer nada positivo. No fue un buen encuentro y el equipo de Ramis no tuvo su tarde de cara a puerta. El Andorra resolvió con dos contragolpes mortales tras dos pérdidas en campo propio del Burgos CF. Cuando los blanquinegros tuvieron sus ocasiones, tres seguidas al inicio del segundo tiempo, las desperdició y con ellas se fueron las opciones de los blanquinegros

FC Andorra Yaakobishvili; Petxarromán (Carrique, min 59), Gael Alonso, Bomba, Imanol; Domenech (Jastin, min 59), Sergio Molina, Villahermosa; Olabarrieta (Le Normand, min 74), Lautaro (Antal Yaakobishvili, min) y Misnu (Manu Nieto, min 59). 2 - 1 Burgos CF Cantero; Arroyo, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian; Atienza (Appin, min 65), Morante (Mario Cantero, min 83); David (Mejía, min 83), Curro, Íñigo Córdoba (Chapela, min 46); y Fer Niño (Mario, min 72). Árbitro Álvaro Moreno Aragón (Comité madrileño). Mostró tarjeta amarilla a Gael Alonso del Andorra; y sancionó a Atienza y Chapela del Burgos CF.

Goles 1-0 Minsu (min 40) 2-0 Domenech (min 55) 2-1 Fer Niño (min 59)

Incidencias Tercera jornada de la Liga Hypermotion disputada en el Estadio de la Federación de Andorra de Fútbol – Nou Encamp, ante 2.031 espectadores, de ellos una cincuentena, seguidores del equipo burgalés. El Burgos CF vistió totalmente de blanco.

Los primeros minutos fueron de dominio total por parte de los locales. El Burgos CF corría detrás del balón y el Andorra llevaba la pelota de un lado a otro del campo, pero sin peligro. Un acercamiento de Olabarrieta, que remató desde la derecha, fue la única ocasión para los del equipo tricolor en los primeros minutos; pero su remate se marchó lejos del marco de Ander Cantero.

Cuando tocaba defender, el Burgos CF estaba muy bien colocado y replegado con dos líneas de cuatro en defensa y en el centro del campo. Morante y Atienza con David e Íñigo se replegaban con orden. Y solo le faltaba al equipo de Ramis robar la pelota y llevar peligro al área rival.

Cuando presionaba en campo contrario, con Fer Niño e Iñigo Córdoba, el Burgos robaba y en una jugada en la que presionó el delantero, Íñigo remató desde la izquierda pero se quedó sin ángulo y el balón se estrelló en el lateral de la red de Yaakobishvili, en la mejor ocasión del. Burgos.

El vasco Olabarrieta era el más peligroso de los 22. Atienza se vio obligado a hacerle falta en el borde del área para evitar males mayores. El madrileño vio la tarjeta amarilla, lo que le pudo condicionar en todo el partido. La falta sacada por García de Albéniz se marchó muy alta.

Olabarrieta volvió a forzar una falta, esta de Florian, en un lateral del área. El Andorra atacaba más, pero el entramado defensivo de Luis Miguel Ramis, estaba muy bien planteado. Circulaba bien el Andorra y cuando el Burgos se desordenaba, el rival no sabía aprovecharlo.

Cuando el Burgos tenía la pelota le duraba poco. El centro del campo del Burgos CF no estaba acertado. Atienza estaba más preocupado de defender y Morante no tenía acierto en el pase. Pero las cosas cambiaban presionaba el Burgos porque entonces robaba el balón. De nuevo, de las botas de Íñigo Córdoba salió en el 28 de partido una nueva ocasión que se fue a la izquierda de Yaakobishvili.

Y la réplica la puso el surcoreano Minsu para el equipo dirigido por el vizcaíno Ibai Gómez que desde la izquierda probó fortuna con un disparo muy cruzado que se fue a la izquierda de Cantero. Molina tuvo la más clara para el Andorra que disparó desde fuera del área. Cantero envió a la esquina sin dificultades cuando el partido atravesaba la media hora.

El futbol del Burgos en estático era lento y en ocasiones errático. Tras tocar mucho, pasado el minuto 35, y costarle horrores pasar del centro del campo, el equipo de Ramis perdía incomprensiblemente la pelota haciendo que el rival recuperara con velocidad y con ventaja para crear peligro.

Gol del Andorra

Sólo los robos de balón de Íñigo por la izquierda creaban inquietud. En el 38, una indecisión de Fer Niño y Curro, evitó el gol del Burgos y un minuto después, la pérdida del delantero burgalesista en el centro del campo provocó un contragolpe del Andorra que culminó con un remate de Minsu a la red de Cantero.

Triple ocasión

La mejor ocasión del Burgos CF fue de Curro a los 17 segundos de la reanudación cuando totalmente solo en el área envió de cabeza fuera. Y un minuto después, perdonó David y volvió a perdonar Chapela, que sustituyó en el descanso a Iñigo Córdoba, en una triple ocasión.

Cinco minutos después Minsu pudo hacer el segundo tanto para el Andorra, pero Grego Sierra estuvo soberbio en el corte y evitó el segundo tanto local. El surcoreano fue el mejor del partido y su movilidad y calidad trajo por la calle de la amargura a la defensa del Burgos que sufrió cuando el Andorra movía la pelota.

Y llegó el gol del partido. Una jugada de tiralíneas, extraordinaria, del Andorra que inició en su propio campo. Era el minuto 55 cuando Marc Domenech remató a la red de Cantero culminando una jugada entre toques de tacón entre Villahermosa y Misu, tras perder el Burgos un balón en su propio terreno.

Y tres minutos después, Fer Niño repuso las cosas con un remate cruzado a la salida del portero y recortar distancias. Con el 2-1, el Burgos CF regresó a un partido del que se había ido tras los errores frente a la portería de Yaakobishvili en el inicio del segundo tiempo.

Ander Cantero salvó en el minuto 81 el 3-1 en un cabezazo de Lautaro cuando el Burgos CF estaba jugando en campo contrario y sólo un minuto después el que pudo sentenciar fue Manu Nieto para los locales. Ramis dio entrada a Mejía y Cantero para dar aire una delantera que necesitaba oxígeno en los minutos finales. Pero no se movieron las cosas hasta el final, con dos equipos muy cansados y con poca capacidad de reacción. Eso sí, en el minuto 90 Mario Cantero disparó con mucha intención pero el portero adivinó y detuvo el envío.

El Burgos CF regresa a El Plantío el domingo que viene a las 16.15 para enfrentarse a uno de los equipos llamados a estar en la parte alta de la tabla, la UD Las Palmas.