Ramis: «Aunque hubiéramos empatado, no sé si lo merecíamos» El entrenador del Burgos CF reconoce que su equipo fue inferior y aunque tuvo el empate en las manos, el Andorra lo superó

Julio César Rico Burgos Domingo, 31 de agosto 2025, 19:44

Las primeras palabras del entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis en sala de prensa fueron contundentes: «Hemos podido empatar, pero quizá sin merecerlo»; unas palabras que denotaban el enfado del míster con un equipo que «ha llegado tarde prácticamente 45 minutos». Es el mejor resumen de lo ocurrido en el principado de Andorra con un equipo, el local, que jugaba a una velocidad más que el Burgos CF al menos «en el primer tiempo».

Ramis ha reconocido que el Burgos «ha podido empatar» pero quiere un equipo «mucho más vivo y más agresivo en la presión», justo lo que le ha faltado en los primeros 45 minutos. Ha resumido el partido en que los dos equipos han jugado a velocidades diferentes, «aunque en la segunda parte se ha equilibrado». En los segundos 45 minutos, «aun estando imprecisos» se ha visto un equipo más reconocible, «se ha llegado más a la presión y se ha concedido mucho menos al rival», ha resumido.

El equipo se ha encontrado con el problema de no saber «atajar, no trabajar la presión y dejar pensar al rival». Y eso precisamente es lo que ha ocurrido, el Andorra se echado encima el partido, aunque «no ha generado excesivo peligro», pero con un Burgos timorato y «sin continuidad», el rival «va creciendo en confianza y te va ganando metros».

Ramis ha asegurado que su equipo es «mucho mejor con balón de lo que hemos demostrado»; llama la atención sobre la necesidad de «tener mucha más personalidad y aparecer mucho más a tiempo»; y ha insistido en que «todo es producto de que las velocidades hoy que hemos tenido en el campo no son las que tenemos habitualmente y esto tenemos que corregirlo inmediatamente»