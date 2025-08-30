La inteligencia artificial predice la temporada de los equipos de Burgos Burgosconecta utiliza esta herramienta para conocer el posible futuro de las instituciones deportivas más populares de la provincia

CD Mirandés y Burgos CF se saludan antes del derbi de la pasada campaña en Anduva.

Adrián Miguel Ruiz Burgos Sábado, 30 de agosto 2025, 09:25

La inteligencia artificial (IA) va ganando presencia en el día a día y cada vez se recurre más a ella. Tiene un amplio abanico de posibilidades, entre ellas, recopilar información y generar predicciones a partir de estos datos recabados. Por ello, Burgosconecta ha recurrido a ella para conocer cuál será, según esta herramienta, el porvenir de los principales conjuntos burgaleses en sus respectivas ligas.

Para lograr un predicción lo más precisa posible, se han simulado 4000 veces las principales competiciones en las que participan las instituciones de la provincia de Burgos. Eso ha generado una media de resultados y a partir de ellos se ha llegado a diferentes conclusiones.

El CD Mirandés volvería a soñar y el Burgos CF se mantendría

La IA indica que lo ocurrido el año pasado no fue fruto de la suerte y que Miranda de Ebro podría conseguir grandes cosas. Por su parte, señala que el Burgos lucharía por puestos de playoff de ascenso en lo que apunta a ser una temporada muy competida en la zona alta de la tabla. Aun teniendo en cuenta que el equipo del norte de la provincia todavía no ha puntuado y que los de Ramis todavía no conocen la derrota, esta es la información recogida.

En cuanto a probabilidades se refiere, según la simulación, sería el Mirandés el que mayor número de posibilidades tiene de competir por el ascenso frente a gran parte de los clubes que han descendido este año de la máxima categoría del fútbol español. Por otra parte, ambos conjuntos evitarían los puestos de farolillo rojo por un amplio margen, los cuales ocuparían muchos de los equipos recién ascendidos.

Silbö San Pablo Burgos no evitaría el descenso, mientras que el CB Tizona lucharía por ascender

A pesar de las nuevas incorporaciones y de haber firmado una de las mejores campañas desde la formación del proyecto, la IA cree que la temporada en la ACB podría ser larga para el Silbö San Pablo Burgos, al cual coloca en puestos de descenso. Sin embargo, el margen frente a los equipos que tiene por encima de la tabla no es demasiado grande.

Por otro lado, dado su éxito reciente, tanto en competiciones domésticas como en las internacionales, el Real Madrid se mantiene como favorito para conseguir alzarse con el título. Si nos fijamos en la zona de descenso, sería Hiopos Lleida el último clasificado en la tabla según las simulaciones.

En la categoría inferior, la Primera FEB, que antes se conocía como LEB Oro, la inteligencia artificial cree que el CB Tizona podría pelear por una de las plazas de playoff por el ascenso a la ACB, aunque la posición final podría ser una lucha tremendamente competida con Gipuzkoa Basket, Flexicar Fuenlabrada y Hestia Menorca.

Lejos quedaría para el equipo de la capital burgalesa el descenso, que ocuparían Agropal Palencia, Melilla Ciudad del Deporte y Caja Rural CB Zamora en este orden, aunque según la predicción es más probable este escenario que el del ascenso directo.

Aranda seguiría en Asobal mientras el UBU San Pablo lucharía por el ascenso

Aranda de Duero vivirá este año un nuevo curso de la máxima competición de balonmano del país. Según la inteligencia artificial, el club se asentaría en la competición y, a pesar de no poder luchar frente a un Barça que se ve como favorito, no debería tener problemas para mantener la categoría.

Según la predicción, la zona media estará de lo más disputada en esta competición, mientras que los puestos de descenso irían para Caserío Ciudad Real y Horneo Eón Alicante.

La inteligencia artificial cree que podríamos tener un derbi burgalés en la liga Asobal próximamente, ya que opina que el UBU San Pablo podría competir por el ascenso, aunque indica que el cabeza de la tabla será el Servigroup Benidorm muy por encima de los demás.

Según la información recabada, es más probable que el conjunto burgalés pelee por un puesto que le permita el ascenso directo que por uno por el playoff o, siendo precavidos, por los puestos de descenso.

Aparejadores Burgos pelearía por el título en rugby

Finalmente, la última competición sobre la que hemos preguntado a la IA es la División de Honor en la que milita el Club Deportivo Aparejadores Burgos. Cree que el futuro para el rugby podría seguir siendo igual de brillante para el conjunto burgalés, para el que estima una alta posición en la tabla clasificatoria.

Según las simulaciones, todo se decidiría entre los principales conjuntos de Castilla y León: Valladolid RAC Quesos Entrepinares y Club Deportivo Aparejadores Rugby Burgos. Por otro lado, el farolillo rojo lo ocuparían equipos como el Huesitos La Vila Rugby Club o el Cr Licéo Francés.

Estas estimaciones no dejan de ser predicciones que pueden resultar más o menos precisas según los datos recogidos de anteriores temporadas. Sin embargo, hay diferientes variantes que pueden llegar a modificar los resultados a favor o en contra de los conjuntos burgaleses, como es el caso de las lesiones.