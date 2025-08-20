Jermaine Samuels Jr., calidad para el San Pablo Burgos El ala pívot estadounidense llega al conjunto burgalés para disputar la temporada 2025/26 de Liga Endesa ACB

Jermaine Samuels Jr. (13/11/1998, Franklin, Massachusetts , EE UU) se suma a la plantilla del San Pablo Burgos para disputar la próxima temporada 2025/26 de Liga Endesa ACB. El ala pívot de 1,97 m. vivirá su primera experiencia en el baloncesto europeo de la mano de los castellanos.

El jugador inició su trayectoria deportiva en la NCAA, lçça liga universitaria de Estados Unidos, en la que compitió con el equipo de Villanova Wildcats entre 2017 y 2022, antes de dar el salto a la NBA G League, la liga de desarrollo del país.

En el curso 2022/23, Jermaine Samuels Jr. firmó por Indiana Mad Ants con los que promedió 15,7 puntos, 8 rebotes y 2,6 asistencias por encuentro. En la campaña posterior, Houston Rockets se hizo con sus servicios, un club en el que compatibilizó su presencia en la NBA, con la participación en la NBA G League a través del equipo afiliado de Rio Grande Valley Vipers.

Con unos buenos números en dos temporadas en la liga de desarrollo, el ala pívot estadounidense completó el pasado año deportivo con 13,6 puntos, 6,3 rebotes y 2,3 asistencias por encuentro. «Desde el San Pablo Burgos, le deseamos toda la suerte del mundo a Jermaine Samuels Jr. para esta nueva etapa de su carrera deportiva».

