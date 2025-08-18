BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Urgente Muere un motorista en un accidente en pleno casco urbano de Burgos
Imágen de archivo de la afición del San Pablo Burgos. Tomás Alonso

El San Pablo Burgos debutará en la ACB en casa frente al Bàsquet Girona

La Liga Endesa ha publicado este mediodia el calendario completo de partidos de la temporada 2025-2026

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:53

El San Pablo Burgos, con la vista puesta en el inicio de los entrenamientos de pretemporada, ya conoce el calendario de la próxima campaña de la Liga Endesa 2025-2026. El debut del equipo burgalés será en casa, en El Coliseum, frente al Bàsquet Girona, el equipo fundado por Marc Gasol.

Tras ese partido, el renovado conjunto dirigido por Bruno Savignani saldrá durante dos jornadas de tierras burgalesas para enfrentarse a dos pruebas de fuego como son el Surne Bilbao Basket y el Real Madrid. Posteriormente regresará a casa para enfrentarse a Casademont Zaragoza.

Algunas de las fechas señaladas para los aficionados al baloncesto en Burgos que nos deja el calendario son el fin de semana del 10 y 11 de enero de 2026, cuando jugará el Joventut Badalona del recién regresado Ricky Rubio en el Coliseum. El fin de semana siguiente será el turno del Barça, lo que supondrá el regreso de Joan Peñarroya a la que fuera su casa por dos temporadas. El vigente campeón, el Real Madrid, visitará tierras burgalesas entre el 11 y el 12 de abril. El último partido del curso será en casa frente a Covirán Granada.

Formato de la competición

El San Pablo Burgos lleva desde la semana pasada con los preparativos de la pretemporada, pero no será hasta casi dos meses después cuando se produzca su debut oficial. Antes, la competición oficial comenzará el 27 y 28 de septiembre con la Supercopa Endesa en Málaga, que disputarán Valencia Basket, La Laguna Tenerife, Unicaja y el Real Madrid.

El siguiente fin de semana, del 4 y 5 de octubre, es cuando debutará el conjunto burgalés en esta temporada de la Liga Endesa. La competición, disputada por 18 equipos, consiste en un total de 34 jornadas, finalizando la Liga Regular el 30 de mayo de 2026.

La Copa del Rey se disputará en Valencia y se celebrará entre el 19 y el 22 de febrero del próximo año. Desde ese momento comenzará la recta final de la segunda vuelta hasta la conclusión de la Liga Regular el 28, 29 y 30 de mayo. La lucha por el título comenzará a los pocos días, desde el 2 de junio, concluyendo como máximo el 28 de junio, en caso de quinto partido en semifinales y final.

Habrá en total dos jornadas unificadas durante este curso: la jornada 17, que marcará qué equipos disputarán la Copa del Rey; y la jornada 34, la última del curso regular, cuyos resultados tendrán incidencia en la clasificación para el playoff y para el descenso. En caso de que alguno de estos encuentros no tenga relevancia para alguna de estas circunstancias, podrían jugarse fuera de este horario unificado.

