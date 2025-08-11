El San Pablo Burgos abre la pretemporada esta semana La plantilla comenzará a pasar los reconocimientos médicos este sábado, 16 de agosto, en el Hospital Recoletas Burgos

BURGOSconecta Burgos Lunes, 11 de agosto 2025, 12:50

El San Pablo Burgos de la temporada 2025/26 abrirá el trabajo de pretemporada esta semana. Los jugadores que estarán a las órdenes de Bruno Savignani comenzarán a pasar los reconocimientos médicos el sábado 16 de agosto en el Hospital Recoletas Burgos.

Una vez superadas las tradicionales pruebas físicas y médicas de cada inicio de pretemporada, el equipo burgalés saltará a la cancha del Polideportivo El Plantío por primera vez el martes, 19 de agosto, con una doble sesión.

Los miembros de la plantilla del San Pablo Burgos darán comienzo a los entrenamientos con los test físicos antes de arrancar el trabajo grupal sobre la pista. Como es habitual durante la temporada, los jugadores combinarán estas tareas con las sesiones de gimnasio, en un as primeras semanas de intenso trabajo y días de dobles sesiones para los de Savignani.

