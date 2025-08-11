BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de equipo del San Pablo Burgos. SPB-Cintia Cortés

El San Pablo Burgos abre la pretemporada esta semana

La plantilla comenzará a pasar los reconocimientos médicos este sábado, 16 de agosto, en el Hospital Recoletas Burgos

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:50

El San Pablo Burgos de la temporada 2025/26 abrirá el trabajo de pretemporada esta semana. Los jugadores que estarán a las órdenes de Bruno Savignani comenzarán a pasar los reconocimientos médicos el sábado 16 de agosto en el Hospital Recoletas Burgos.

Una vez superadas las tradicionales pruebas físicas y médicas de cada inicio de pretemporada, el equipo burgalés saltará a la cancha del Polideportivo El Plantío por primera vez el martes, 19 de agosto, con una doble sesión.

Los miembros de la plantilla del San Pablo Burgos darán comienzo a los entrenamientos con los test físicos antes de arrancar el trabajo grupal sobre la pista. Como es habitual durante la temporada, los jugadores combinarán estas tareas con las sesiones de gimnasio, en un as primeras semanas de intenso trabajo y días de dobles sesiones para los de Savignani.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agresión con arma blanca en Burgos: un joven es trasladado con heridas en la espalda y el brazo
  2. 2 Todo lo que necesitas saber sobre la Zona de Bajas Emisiones en Burgos
  3. 3 Herido un ciclista al ser atropellado por un coche en una vía verde de Burgos
  4. 4 Dos heridos en la colisión y vuelco de dos coches en Burgos
  5. 5 Un motorista resulta herido en un choque con un turismo en Burgos
  6. 6 El pueblo de Burgos que ha inundado sus calles de obras de arte
  7. 7 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  8. 8 La fotografía como salvavidas: Burgos impulsa un concurso nacional para fomentar la adopción de perros y gatos
  9. 9 Burgos, a la cabeza de las zonas de salud donde más pacientes no acuden a las citas médicas
  10. 10 Una nueva senda para peatones y ciclistas garantizará la seguridad entre varios pueblos de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El San Pablo Burgos abre la pretemporada esta semana

El San Pablo Burgos abre la pretemporada esta semana