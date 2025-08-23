El estreno en Mendizorroza no rompre la senda negativa del Mirandés El Mirandés igualó su peor arranque de temporada en Segunda División tras dos jornadas al verse superado por el Huesca

El Mirandés igualó su peor arranque de temporada en Segunda División tras dos jornadas al verse superado por el Huesca (0-1). La primera parada sobre el césped de Mendizorroza refrendó las malas sensaciones. La segunda derrota consecutiva la rubricó un solitario gol de Sergi Enrich poco después del ecuador del primer tiempo.

CD Mirandés Nikic; Tamarit, Juan Gutiérrez, Martín Pascual, Pica, Medrano; Aarón Martín (Álex Cardero, min. 46), Barea, Marino; Petit (Carlos Fernández, min. 46) y Varela (Thiago, min. 64). 0 - SD Huesca Dani Jiménez; Toni Abad, Jorge Pulido, Piña (Carrillo, min. 72), Arribas, Julio Alonso (Ro, min. 90); Liberto (Enol, min. 59), Óscar Sielva, Jesús Álvarez, Kortajarena (Manu Rico, min. 90); y Sergi Enrich (Ntamack, min. 59). Árbitro González Esteban (Comité vasco). Enseñó tarjeta amarilla a Barea, Juan Gutiérrez, Marino, Thiago; Jorge Pulido y Julio Alonso.

Gol 0-1 Sergi Enrich (min. 25).

Campo Mendizorroza. 3.683 espectadores.

El debutante Carlos Fernández estuvo a punto de evitar la derrota con un cabezazo a bocajarro en el minuto 89. La alineación del Mirandés en el estreno de un Mendizorroza teñido de rojo por zonas presentó dos novedades con respecto al debut, el portero Nikic y uno de los tres últimos fichajes, el central Martín Pascual, mientras que el dibujo táctico fue el 5-3-2 en lugar del 5-4-1 del Nuevo Mirandilla, pues Varela se colocó arriba a la altura de Petit.

El Huesca tuvo de entrada más afán por llevar el control del esférico aunque sin generar peligro. Eso sí, la primera oportunidad, en el minuto 25, fue convertida por los visitantes. Una brillante acción combinativa llevó a Liberto casi hasta la línea de fondo y su pase al corazón del área lo derivó Kortajarena en una dejada atrás para un derechazo de Sergi Enrich al fondo de la portería del debutante Nikic.

El primer remate del Mirandés entre los tres palos se hizo esperar hasta el minuto 40: Varela encañonó desde fuera del área, y Dani Jiménez atrapó el lanzamiento, por bajo y bastante centrado. El primer y único saque de esquina a favor del Mirandés a lo largo del encuentro se produjo en la prolongación del período inicial, poco antes de un disparo de Petit desviado por Dani Jiménez al larguero que quedó invalidado por fuera de juego del uruguayo, precisamente uno de los sacrificados al descanso.

Se sumaron al duelo los recién aterrizados Álex Cardero y Carlos Fernández, respectivamente dorsales 11 y 10, piezas importantes para cualquier equipo, en detrimento de Aarón Martín y del propio Petit. Carlos Fernández forzó una falta al borde del área ejecutada por Marino cerca del larguero.

Sin embargo, la segunda parte careció de la intensidad necesaria para dar la vuelta a la situación. De hecho, Nikic evitó el 0-2 ante un cabezazo en parábola de Jorge Pulido a un cuarto de hora de la conclusión.

Carlos Fernández se quedó a un pasito de llevar agua al desierto mediante un cabezazo ante un potente saque de banda de Juan Gutiérrez que Dani Jiménez repelió de forma providencial en el minuto 89.