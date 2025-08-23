Fran Justo: «El fútbol nos ha puesto el reto de tener que crecer desde la derrota» El entrenador del Mirandés apuntó al error que propició el gol y a no aprovechar las oportunidades como claves de la derrota

El preparador del Mirandés Fran Justo, apuntó, como claves de la derrota, en un partido que definió como «igualado», al «error que propició el gol» y a no aprovechar las oportunidades. «Hay un disparo de Iker Varela en el primer tiempo y un disparo de Carlos que es difícil tener una ocasión más clara para poder hacer gol», indicó, resaltando que «solo tener dos disparos a puerta» no es motivo de preocupación. «El Huesca ha hecho dos disparos y se ha llevado los tres puntos», expuso. «Me preocupan más las situaciones», prosiguió el técnico ourensano.

«El fútbol nos ha puesto el reto de tener que crecer desde la derrota. Nos vamos conociendo, ya hemos podido hacer cambios en el descanso y con los recursos que tienes intentar dinamizar al equipo para buscar otros caminos», explicó. Lejos de estar sorprendido con el complicado inicio, Fran Justo lamentó «no haber firmado un partido sin errores defensivos como el del gol».

Sobre la línea de evolución que presenta el Mirandés, Justo destacó que el equipo «jugó con una estructura diferente». «Los futbolistas van acumulando minutos de competición para poder desarrollar con el entrenamiento. La competición te da muchas pistas de en donde fallas y donde aciertas». «El equipo ha mejorado en el segundo tiempo, y estamos en la etapa 2 de 42».

Sobre los debutantes Álex Cardero y Carlos Fernández, el entrenador del bloque mirandesista puso en contexto su momento «tras haber realizado toda la pretemporada en otras dinámicas». «Posiblemente no estaban para esfuerzos de más de 45 minutos. El partido pedía más lo que ellos nos podían dar», sostuvo.

Con vistas al cierre del mercado, el preparador auriense no se moja, aunque espera novedades que, junto con las mejoras del trabado diario, «ayudarán al equipo».