Gabriel Barès rescinde con el Burgos CF El club ha alcanzado un acuerdo con el futbolista suizo para liberar su ficha a cambio de un porcentaje de un futuro traspaso

Gabriel de la Iglesia Burgos Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:44

El paso de Gabriel Barès por el Burgos CF ha sido efímero. El centrocampista suizo, que llegó a la disciplina blanquinegra el pasado mes de enero, ha puesto hoy fin a su vinculación con el club tras alcanzar ambas partes un acuerdo de rescisión mediante el que el Burgos CF se queda con un porcentaje ante un posible fichaje futuro.

Barès llegó a orillas del Arlanzón procedente del Montpellier francés en el último día de mercado de invierno de la temporada pasada. Lo hizo de la mano de Michu, que buscaba alternativas en el centro del campo en una situación deportiva que en aquel momento se antojaba complicada.

Sin embargo, lo cierto es que Barès no terminó de consolidarse en el equipo en ningún momento. Ramis apenas le dio continuidad y el futbolista suizo apenas disputó 116 minutos repartidos en cuatro partidos en la segunda vuelta del campeonato liguero.

Una vez finalizada la campaña, quedaba por ver sí Ramis contaba con él para esta temporada. Y, a pesar de que en pretemporada se le vio muy activo, el técnico tarraconense reconoció hace ya días que no entraba en sus planes, por lo que el club le estaba buscando salida, toda vez que aún le quedaba un año de contrato.

Finalmente, ambas partes han alcanzado un acuerdo de rescisión apenas unos días antes de que acabe el mercado de verano. Unos días en los que el Burgos, por cierto, todavía debe encontrar salida a otros futbolistas, como Ander Martín y Nikola Milicic, con los que Ramis tampoco cuenta.

Y todo ello, por cierto, a la espera de la llegada de un portero que complemente a Ander Cantero. Por el momento, ese rol lo está asumiendo Marc Monedero, guardameta del filial.