BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Barès, junto a Arroyo, en el partido frente al Real Oviedo de la temporada pasada. BC

Gabriel Barès rescinde con el Burgos CF

El club ha alcanzado un acuerdo con el futbolista suizo para liberar su ficha a cambio de un porcentaje de un futuro traspaso

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:44

El paso de Gabriel Barès por el Burgos CF ha sido efímero. El centrocampista suizo, que llegó a la disciplina blanquinegra el pasado mes de enero, ha puesto hoy fin a su vinculación con el club tras alcanzar ambas partes un acuerdo de rescisión mediante el que el Burgos CF se queda con un porcentaje ante un posible fichaje futuro.

Barès llegó a orillas del Arlanzón procedente del Montpellier francés en el último día de mercado de invierno de la temporada pasada. Lo hizo de la mano de Michu, que buscaba alternativas en el centro del campo en una situación deportiva que en aquel momento se antojaba complicada.

Sin embargo, lo cierto es que Barès no terminó de consolidarse en el equipo en ningún momento. Ramis apenas le dio continuidad y el futbolista suizo apenas disputó 116 minutos repartidos en cuatro partidos en la segunda vuelta del campeonato liguero.

Noticias relacionadas

Fer Niño: «Soy muy feliz en Burgos, por eso he renovado»

Fer Niño: «Soy muy feliz en Burgos, por eso he renovado»

Luis Miguel Ramis y las claves del nuevo Burgos CF

Luis Miguel Ramis y las claves del nuevo Burgos CF

Una vez finalizada la campaña, quedaba por ver sí Ramis contaba con él para esta temporada. Y, a pesar de que en pretemporada se le vio muy activo, el técnico tarraconense reconoció hace ya días que no entraba en sus planes, por lo que el club le estaba buscando salida, toda vez que aún le quedaba un año de contrato.

Finalmente, ambas partes han alcanzado un acuerdo de rescisión apenas unos días antes de que acabe el mercado de verano. Unos días en los que el Burgos, por cierto, todavía debe encontrar salida a otros futbolistas, como Ander Martín y Nikola Milicic, con los que Ramis tampoco cuenta.

Y todo ello, por cierto, a la espera de la llegada de un portero que complemente a Ander Cantero. Por el momento, ese rol lo está asumiendo Marc Monedero, guardameta del filial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado un incendio en la comarca de Burgos de la Sierra de la Demanda que ha arrasado 10,25 hectáreas
  2. 2 Cancelan la instalación dos plantas fotovoltaicas en un pueblo de Burgos
  3. 3 El brusco cambio de tiempo que prevé Aemet en Burgos: las temperaturas se desplomarán diez grados
  4. 4 Adjudicada por 2,3 millones la actualización de un nuevo tramo de la A-12 en Burgos
  5. 5 El bar de una céntrica calle de Burgos que ha reabierto sus puertas
  6. 6 De la Rosa dejará la Portavocía del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos y su acta de concejal
  7. 7 Detenido en Burgos por perseguir a una menor amenazándola con un cuchillo
  8. 8 Desde fugas de agua hasta excrementos humanos: los problemas del aparcamiento de la plaza Mayor de Burgos
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 26 de agosto
  10. 10 El pueblo de Burgos que ha amanecido con pintadas antisemitas en naves particulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Gabriel Barès rescinde con el Burgos CF

Gabriel Barès rescinde con el Burgos CF