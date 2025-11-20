BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Afición de la Tribuna de El Plantío. BC

El Burgos CF perdió tres millones de euros en la temporada anterior

Los refuerzos de invierno y los ascensos del Promesas y el Femenino, más el despido de Bolo y la contratación de Ramis con sus equipos, lastraron parte de la gestión

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:42

Comenta

La pérdida contable del Burgos CF ha ascendido en el anterior ejercicio a «más de tres millones de euros»; y la pérdida operativa a «2,8 millones de euros aproximadamente». Así lo ha expresado el propietario del Burgos CF, Marcelo Figoli. Entre otras, esta será alguna de las explicaciones que Figoli va a dar en la junta general de accionistas que se va a celebrar el próximo lunes.

Según ha apuntado el mandatario deportivo su entidad ha vivido muchos «aspectos» que le ha llevado a esos números en la que ha sido su «primera temporada completa». Figoli ha detallado que algunas de estas pérdidas son achacables a dedicar más dinero del previsto en un inicio «para mantener al equipo juvenil en División de Honor, dar más presupuesto al Femenino, trabajar por el ascenso del filial a Segunda RFEF; trabajar con un doble cuerpo técnico durante más de la mitad del año en el primer equipo y una mayor inversión salarial».

Todas estas variantes «no han ido acordes con los ingresos», que no han corrido la misma velocidad que los egresos y los resultados de la gestión han sido «muy negativos» y un resultado completamente diferente de lo presupuestado

Organigrama del Burgos CF

Marcelo Figoli quiere darle también una profesionalización más mayor al área de presencia social e institucional para el Burgos CF. Por eso cuenta con no personas al frente de esta área que lleven el día a día de la parte administrativa financiera comercial de marketing y de relación con los abonados. La idea es reforzar la gestión de la institución para lo cual sea contratado un nuevo CEO,Ramón Loarte, que entre otros muchos cargos ha sido director de Márketing del Sevilla FC.

Se va a encargar de llevar otros aspectos «que no tienen que ver con el deportivo», sino con «lo organizacional, con la atención al socio, con la atención a la afición con la infraestructura y con otras cuestiones como la comunicación que cada día queremos que sea mejor», ha subrayado; y para eso es necesario «un equipo que cada vez sea más profesional»

En este sentido, ha prometido una más cercana y directa atención a este colectivo de abonados, sobre todo los que llevan más tiempo, o son más veteranos, de cara a ofrecer una imagen mucho más cercana del club y de la sociedad.

