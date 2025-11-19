Sergio González: «Vamos a salir a por todas»

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:10 Comenta Compartir

Sergio González, defensa del equipo blanquingro, no puede ocultar su satisfacción por su victoria en el derbi provincial disputado el pasado fin de semana y del que salieron victoriosos (0-2). «Salimos de Mendizorroza muy alegres. Las victorias te dan confianza y más en un derbi. Los jugadores me habían transmitido todo lo que significa ganar al CD Mirandés y el tiempo que llevábamos sin hacerlo, por lo que es una victoria especial. Afrontamos ahora otra semana con un partido ilusionante, así que vamos a por más».

En este buen momento por el que atraviesa el Burgos CF, 4º clasificado a un punto de los puestos de acceso directo, «el vestuario está muy unido desde el primer día y tenemos mucha confianza. Es inevitable, tal y como estamos ahora, vernos ahí arriba en la clasificación y que tengamos más ganas que nunca de demostrar. Cuando las cosas van así es todo mucho más fácil y se ve reflejado en los entrenamientos y en los partidos. Tenemos que seguir ilusionándonos, aunque la temporada es muy larga y también tendremos que saber reponernos cuando no salgan los resultados. Lo importante es mantener la concentración, el trabajo y la ilusión».

Difícil rival

En cuanto al próximo encuentro en El Plantío, ante el Rácing de Santander, está seguro que «el estadio se va a llenar, que la gente va a responder y nosotros no podemos ser menos. Vamos a salir a por todas a por los tres puntos para seguir viéndonos arriba, que es lo que nos gusta a todos, y juntos seguro que será más fácil. Ellos está claro que tienen muchísima calidad, pero vamos a trabajar esta semana al máximo para preparar bien este partido» y añade: «Tienen jugadores de mucha calidad en ataque, pero somos capaces de contrarrestar su juego. Tenemos que estar muy concentrados en defensa, pero también estar acertados en nuestras acciones ofensivas para poder hacerles daño».

En cuanto a su situación dentro del equipo, Sergio González recuerda que «desde el primer día que llegué al club me he sentido muy bien. Los compañeros son gente cercana y sencilla, lo que me ha facilitado mucho la adaptación. Sí que es cierto que ahora se complica un poco con el frío [se ríe], pero estoy muy a gusto porque, además, están yendo las cosas bien en el campo».

En cuanto a la situación del equipo y su juego, es claro: «Cuando las cosas van bien, es mejor no tocarlas. Eso es cierto. Aquí hay gente trabajando duro, en silencio, para poder tener algún día su oportunidad. Eso nos empuja a todos a estar al máximo todos los días y sube el suelo competitivo del equipo. Es algo muy positivo que todos estemos enchufados. Todos tenemos que estar preparados para que, cuando nos den la oportunidad, podamos aportar el máximo».