El Burgos CF y la Diputación buscan nueva ubicación para la ciudad deportiva Las actuaciones en este nuevo espacio, en un pueblo del Alfoz de Burgos, todavía sin determinar, serían coetáneas con las obras del estadio

Julio César Rico Burgos Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:28 Comenta Compartir

El propietario del Burgos CF, Marcelo Figoli, trabaja con la Diputación Provincial para buscar un espacio en un pueblo del alfoz de Burgos para el traslado de la ciudad deportiva del club. Sin desvelar aún en qué localidad podría ir, Figoli y el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, tienen conversaciones «avanzadas» con responsables municipales de tres posibles ubicaciones.

En este sentido, la institución provincial entra de lleno en ser copartícipe con el Burgos CF para la puesta en marcha de infraestructuras deportivas que favorezcan también la implicación de localidades de la provincia. Según Figoli, en este plano también se tendría que llegar a acuerdos «con universidades, escuelas de fútbol internacionales y otros clubes y entidades» para reforzar la estructura de cantera del Burgos CF.

Esa nueva ubicación irá también acompañada de una residencia para deportistas, centros de alto rendimiento y los campos de fútbol e instalaciones que se consideren necesarias para la mejora de los futbolistas de cantera.

La actuación prevista, que aún se tiene que concretar con los municipios del alfoz, con los que se ha hablado más la propia Diputación, se llevaría a cabo al mismo tiempo que la obra de reforma del estadio.

De esta manera, la intención de los rectores del Burgos CF es convertir el trabajo de cantera en uno de los más importantes de la categoría para el pleno desarrollo tanto del «fútbol formativo masculino como del femenino». De hecho, las apuestas que ha realizado este equipo directivo van encaminadas a fomentar la formación en valores deportivos con estas nuevas instalaciones que pretenden llevar a cabo.