Estadio de El Plantío a día de hoy desde el Palco Norte. JCR

Figoli plantea que las obras de El Plantío puedan comenzar al final de temporada 26-27

En el mejor de los escenarios, las actuaciones se podrían iniciar en enero del 27 ya que los trámites administrativos y urbanísticos son largos

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:21

El propietario del Burgos CF, Marcelo Figoli, tiene la intención, como muy tarde, de empezar las obras del estadio de El Plantío al finalizar la temporada 26-27. En el escenario más optimista, el inversor ha apuntado que, si se dan las circunstancias, las obras podrían empezar en enero del 27.

La intención es hacer la actuación de una tacada, que sea «integral», según ha afirmado, aunque este extremo «se valorará» en un futuro cercano. En este sentido, y si la obra se hace por fases, se verá si merece la pena jugar en un estadio en obras o ir a un otro provisional, aspecto que «no queda descartado».

Para acometer esta inversión, en la que el Burgos CF aportará el 60% y el Ayuntamiento de Burgos el 40% restante, la idea de Figoli es la «venta de palcos VIP a un número de años» y la explotación externa de diferentes partes del nuevo recinto como bares, restaurantes, centros comerciales y otros elementos externos.

Es pues una forma de financiar la obra «dinámica» a través de la explotación de los recursos que pueda aportar el nuevo estadio, incluido el nombre externo que se le va a dar al recinto a través de lo que se conoce comercialmente como 'naming'.

En este sentido, Figoli ha indicado que hay 18.000 metros cuadrados de usos extradeportivos, de los que se puede sacar también un rendimiento económico más allá de los bares y restaurantes. Además, el estadio se podrá ceder para conciertos, eventos privados, proyectos y planes de tal manera que se convierta en un espacio de usos múltiples, una concepción que también tiene el propio Ayuntamiento de Burgos.

La obra la va a cometer el Burgos CF, acompañado por el Ayuntamiento, no el propio Consistorio, a pesar de que sea el propietario del estadio. Para Figoli es importante el proyecto municipal de 'Ciudad del Deporte' y de todo el entramado urbanístico que va a suponer la reforma. Para poder llevar a cabo todos estos proyectos, es necesaria una nueva concesión demanial del estadio.

