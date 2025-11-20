El Burgos CF renueva a David González hasta 2029 El prometedor futbolista salido de la cantera burgalesa y modelado en la del Real Madrid se ha comprometido con el Burgos CF tres años más

Julio César Rico Burgos Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:24

En los últimos tiempos, cada rueda de prensa de Marcelo Figoli se convierte en una ocasión para anunciar un fichaje o una renovación. Si en el mes de agosto pasado el argentino anunció que Fer Niño prolongaba su contrato que le une a la entidad burgalesa hasta 2029, este jueves ha sido el turno del burgalés David González.

El delantero ha firmado una prórroga de su contrato con el Burgos CF, que le va a unir al club de su tierra hasta el año 2029. Así lo ha afirmado el propietario del Burgos CF en el transcurso de una rueda de prensa en la que ha hablado de las próximas obras del estadio.

El burgalés está firmando una de las campañas más importantes de su aún corta, pero prometedora, carrera deportiva. Es uno de los futbolistas más queridos por la afición por su entrega, calidad y amor a los colores. De hecho, es uno de los pocos futbolistas, junto con Saúl del Cerro y Mario González, criados en la cantera blanquinegra.

Cumple esta su segunda temporada con el club de El Plantío. Es uno de los fijos en el once inicial de Luis Miguel Ramis y ha conseguido cuatro goles y ha dado ya siete asistencias, lo que le convierte en uno de los futbolistas más completos de la liga Hypermotion.

Según ha indicado Figoli, uno de los próximos jugadores a estampar su firma podría ser Miguel Ángel Atienza, otro de los activos importantes que tiene este equipo según el modelo de juego de Ramis. Atienza se está convirtiendo esta temporada, y ya lo era antes, en un futbolista imprescindible en la recuperación de balones. Este año, además, ha conseguido un tanto, el que sirvió para dar la victoria al Burgos CF en el estadio de Butarque, en Leganés.