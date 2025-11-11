Y ahora, ¿hasta dónde? La máxima ronda a la que han llegado los equipos de Burgos

Adrián Miguel Ruiz Burgos Martes, 11 de noviembre 2025, 07:22 | Actualizado 08:00h. Comenta Compartir

La primera ronda de la Copa del Rey en esta temporada 2025-2026 ya es historia. Ambos conjuntos de la provincia que la disputan, Burgos CF y CD Mirandés, hicieron los deberes y seguirán adelante en la competición tras conseguir unas sufridas victorias en sus respectivas eliminatorias.

Hoy se enfrentan al bombo junto con otros 54 equipos de diferentes categorías, aunque por el momento no se enfrentarán a un club de Primera División. Sus posibles rivales son instituciones que se encuentan en Primera RFEF o en la propia Liga Hypermotion. La segunda ronda de la competición copera, todavía a partido único, se jugará entre los días 2 y 4 de diciembre.

En ella, los conjuntos burgaleses buscarán seguir adelante en un torneo que en muchas ocasiones deja sorpresas. Algunas de estas las han protagonizado equipos de la provincia que, ante todo pronóstico, llegaron más lejos en la lucha por el trofeo de lo que podía predecirse en un primer momento.

Burgos CF En los años dorados del Burgos CF, cuando militaba en la máxima categoría del fútbol español, fue capaz de alcanzar los cuartos de final de la Copa del Rey. Fue en la temporada 1980-1981, en la que se enfrentó al Sevilla FC. Tras un abultado 4-1 en la ida disputada en el Sánchez-Pizjuán y un empate a cero a orillas del Arlanzón en la vuelta, los andaluces eliminaron al Burgos. El único tanto del conjunto burgalés de la eliminatoria lo anotó Jose Ángel Ruiz, Cholo. Real Burgos CF El otro gran equipo de la capital de la provincia consiguió alcanzar los octavos de final dos veces. La primera de ellas fue una eliminatoria más que reñida con el que fue el campeón aquella temporada 1985-1986: el Real Zaragoza comandado por Señor. Tras dos victorias por 1-0 de uno y otro equipo, la eliminatoria se decidió en la prórroga en El Plantío, en la que los visitantes anotaron dos goles que certificaron su pase. En el caso de la eliminatoria en la 1991-1992, el Real Madrid de la Quinta del Buitre eliminó al conjunto burgalés por 5-2. Sin embargo, la vuelta en el Plantío terminó con victoria local por dos tantos a uno. CD Mirandés El equipo burgalés que más lejos ha llegado nunca en la competición, y lo ha conseguido en dos ocasiones. El conjunto jabato logró en el curso 2011-2012 y en el 2019-2020 un pase a las semifinales de la competición. Sus verdugos fueron dos conjuntos vascos: Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad. La primera eliminatoria tuvo un global de 8-3 a favor de los bilbainos, mientras que la segunda fue más apretada: 3-1 para los donostiarras, que terminaron levantando el trofeo. Arandina CF La última gran visita de un clásico del fútbol español como es el Real Madrid a Burgos no fue ni a la capital ni a Miranda: fue a Aranda de Duero. La competición copera en la reciente temporada 2023-2024 en El Montecillo fue para el recuerdo. Tras vencer al Real Murcia y a otro equipo de primera como era el Cádiz CF en aquel momento, los blanquiazules recibieron al conjunto blanco en tercera ronda. Los visitantes vencieron por 1-3 en un encuentro protagonizado por las condiciones climáticas. Racing Lermeño CF Lerma estuvo hasta en dos ocasiones en la Copa del Rey, aunque no pudo pasar de ronda en ninguna de las dos. En la primera ocasión, en la 1987-1988, fue eliminado por el CD Cristo Olímpico, equipo de Palencia, por 3-1 en el global. Como curiosidad, por aquel entonces militaba en el equipo un jovencísimo Pacheta. La segunda vez que compitieron, en la 1991-1992, fueron un hueso más duro de roer. La Cultural Leonesa fue su rival; ambos encuentros terminaron con empate a un gol. Sin embargo, en la prórroga disputada en la villa burgalesa, los leoneses se hicieron con el pase de ronda. CF Briviesca El último de los equipos de Burgos que disputó la Copa del Rey fue el CF Briviesca. En la primera ronda de la 1990-1991, se enfrentó al Real Ávila CF. Los visitantes vencieron por 0-2 en el global, resultado que consiguieron en el campo de la localidad burgalesa. Cuando la eliminatoria viajó a territorio abulense para el partido de vuelta, empataron sin goles.

El CD Mirandés es el equipo burgalés que más lejos ha conseguido llegar en la Copa del Rey, alcanzando en dos temporadas las semifinales de la competición. Le siguen los dos equipos de la capital: el Burgos CF, que llegó hasta cuartos, y el Real Burgos CF, que jugó en dos ocasiones los octavos de final.

Otros equipos de la provincia que han participado en esta competición son el Arandina CF, que recientemente llegó a la tercera ronda, el Racing Lermeño CF y el CF Briviesca. Estos últimos llegaron a jugar, pero no consiguieron ganar ninguna eliminatoria.