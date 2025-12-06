Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 6 de diciembre El panettone que se encuentra entre los diez mejores del mundo, el encendido de las luces de Navidad en la ciudad y el vandalismo que divide a los vecinos de un pueblo, entre lo más leído de la jornada

1 Gastronomía El panettone de Burgos «como una catedral» que está entre los diez mejores del mundo

A la sombra de la catedral de Burgos, donde el frío afila el aire y parece hecho a medida para la masa madre, ha aterrizado Marea Bread, la panadería artesana que en los últimos años ha revolucionado Madrid y que ahora abre su segundo obrador en la capital burgalesa. Tras cinco años de trayectoria, una colección de premios y un panettone que ha conquistado a los jueces de medio mundo, su fundador ha decidido apostar por Burgos.

2 Decoración navideña De Gamonal a la Plaza Mayor: la Navidad ya ilumina Burgos

La Navidad ya se siente en Burgos. Como en años anteriores, este viernes por la tarde se ha realizado el encendido de las luces en la ciudad, dando el pistoletazo de salida al espíritu navideño de cara a este puente de diciembre.

3 Polémica vecinal El vandalismo que divide a los vecinos de un pueblo de Burgos

Pintadas en paredes y puertas de algunas casas, clavos para pinchar ruedas e incluso taponar con pegamento en cerraduras de edificios municipales. Son algunos de los actos vandálicos que se vienen repitiendo en Fuentelcésped desde el pasado 2023 cuando, según fuentes de este pueblo de Burgos, empezaron a reiterarse estos problemas.

4 Reconocimiento Un médico de Burgos, segundo mejor de España como cirujano oral y maxilofacial

El doctor Joel Joshi Otero, especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital Recoletas de Burgos y en el Centro Médico Recoletas Salud Virgen del Manzano, ha sido acreditado como el segundo médico más valorado de España en la especialidad Cirugía Oral y Maxilofacial. Así se ha dado a conocer durante la entrega de los Premios 'Doctoralia Awards', que reconocen a los profesionales sanitarios más destacados de las distintas especialidades de España.

5 Polémica obra de arte La muestra de las puertas de Antonio López en la catedral de Burgos cierra la primera semana con 10.040 visitantes

El vicario general de la diócesis de Burgos, Carlos Izquierdo, ha informado de que la exposición de las nuevas puertas de Antonio López en la Catedral de Burgos ha llegado al visitante número 10.040 al cierre de la primera parte de la muestra expositiva, que ha tenido lugar en la tarde de este viernes.

6 Buscando la suerte Los números más originales de la Lotería de Navidad que se buscan en Burgos

Todos los loteros coinciden en algo: la campaña de la Lotería de Navidad este año está siendo, por lo menos, similar a la del año pasado, aunque esperan el tirón de los últimos días. Desde que se empezaran a vender décimos en julio, las administraciones no han parado de dar salida a posibles premios.

7 Copa del Rey Ni Madrid ni Barça, pero un Primera División vendrá a Burgos

Un solitario gol en la prórroga de Mario González en el, desde hace tiempo místico, minuto 116 le sirvió al Burgos CF para pasar de ronda en la Copa del Rey. Peor suerte tuvo el Mirandés, que cayó eliminado ante el Sporting de Gijón.

8 Trágico suceso La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital

Una supuesta mala praxis del anestesista causó la muerte de la niña de seis años en Alzira y estuvo a punto de provocar el fallecimiento de la otra menor, según se desprende de las investigaciones policiales y las declaraciones de los padres de las dos víctimas. Las pesquisas realizadas por los agentes del Grupo de Homicidios revelan una cadena de decisiones cuestionables y una falta de supervisión crítica en la clínica dental Mireia.

9 Tragedia en Madrid Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves

Ella tenía 48 años y dos hijos de tres años. Este sábado L. se lanzó al vacío desde la décima planta del edificio donde vivía, después de cargar en brazos a los dos niños. Ella murió al estrellarse contra una zona ajardinada.

10 Burgos misteriosa La enigmática serpiente del humilladero del Cristo de los Remedios de Tobera

Tobera y Frías son lugares espectaculares. No son pueblos bonitos. Son espectáculos de la naturaleza y de la mano del ser humano, que se conjugan en una filigrana única en todo el mundo.

¿Qué falta hace viajar al Extremo Oriente? En la provincia de Burgos, conviven las dos terceras partes de todos los ecosistemas del mundo.

