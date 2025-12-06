Un San Pablo Burgos muy errático cae ante el Murcia Los azulones no pudieron nunca con su rival (88-110), suman ya ocho derrotas consecutivas y se han encendido todas las alarmas

El San Pablo Burgos no fue capaz de meterse en el partido.

Julio César Rico Burgos Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:36 | Actualizado 20:46h.

Recoletas Salud San Pablo ha vuelto a caer en el Coliseum (88 -110) ante el UCAM Murcia en un partido sumamente incómodo para los azulones que estuvieron fuera del partido, descentrados y temerosos de tirar a canasta por miedo al fallo. Siempre a remolque de su rival, cuando se acercaban los burgaleses en el marcador, Murcia daba el arreón para alejar de nuevo a su equipo.

Recoletas Salud San Pablo Gudmundsson (2), Jhivvan Jackson (15), Pablo Almazán, Jermaine Samuels (6) y Fisher (12) –cinco inicial- Dani Díez (2), Meindl (10), Corbalán (25), Raúl Neto (8), Nzosa (2) y Ethan Happ (6). 88 - 110 UCAM Murcia De Julius (15), Raieste (12), Ennis (17), Nakic (11) y Cacok (17) -cinco inicial- Forrest (15), Sant-Roos (16), Mousa Diagne (2), Cate (3), Falk (-) y Hicks (-). Árbitros Sergio Manuel, Alberto Sánchez y Carlos Merino. Eliminaron por cinco personales Luke Fischer y Jackson del San Pablo.

Parciales 20-28 / (26-30) 46-58/ (27-29) 73-86 / (15-24) 88-110

Inicidencias Partido de la novena jornada de la fase regula de la Liga Endesa ACB, disputado en el Coliseum ante 9.085 espectadores.

El inicio de San Pablo parecía prometedor; pero en tres minutos los locales se habían cargado con tres personales mientras que Murcia tenía su marcador de faltas a cero. Con 5.37 por delante en el primer cuarto UCAM lograba empatar 9-9, cuando San Pablo había dominado los minutos iniciales.

Fischer, errático, no lograba embocar en la pintura y el equipo lo notaba. Cada contragolpe tras error local era canasta. De la venta inicial de los locales, en dos minutos se había pasado a 12-18; y a falte de dos minutos la diferencia a favor de los pimentoneros era de diez puntos.

A pesar de la inferioridad local, se vio a Harp en su debut buenas formas en ataque, más blando en defensa y como el resto de sus compañeros, cometiendo errores en la pintura visitante y desde la línea de tiros libres. San Pablo no era capaz de completar los dos lanzamientos desde la línea de libres en ninguna de las ocasiones en las que, en el primer cuarto, tuvieron ocasión de hacerlo.

Y aunque no fue mala la defensa de Recoletas, el caudal ofensivo de Murcia era evidente, seis triples de diez intentos, y se llegó al final de los diez minutos iniciales con un preocupante 20-28, tras una canasta casi desde el suelo de Gonzalo Corbalán.

San Pablo no respondía y Savignani se vio obligado a falta de 8.39 para el descanso a solicitar un tiempo muerto. El 0-6 del segundo cuarto hacía mucho daño. Los azulones no encontraban la canasta contraria con facilidad.

La falta de concentración en ataque y la endeblez en defensa hacía muy difícil recortar distancias. Una distancia que fue ampliándose hasta los 13 puntos mediado el segundo cuarto 28-41.En los minutos finales del cuarto, San Pablo reaccionó, puso más intensidad rebajó las distancias y dejó el marcador en 46-58.

La pequeña reacción de Recoletas San Pablo en el tercer cuarto no fue suficiente. Es más, UCAM Murcia se volvía a marchar con una distancia de 15 puntos a falta de 6,42 para el final del tercer cuarto. Solo las acciones individuales de los azulones servían para conseguir puntos.

Cuando los locales se acercaban tímidamente en el marcador, Murcia tiraba de galones y machacaba la moral de Recoletas con triples desde cualquier punto más allá de 6,75.

Todo eran sensaciones malas. Cuando peor estaban las cosas, tampoco apareció el jugador número 6. Con 4.34 para la final del tercer cuarto, con un tiempo muerto de Savignani, la diferencia ya era de 19 puntos (58-77); misión imposible para los azulones que sin embargo intentaron por todos los medios de no ver como se elevaba la diferencia, tanto en el marcador como sobre la tarima. El tercer cuarto servía para, al menos, intentar rebajar las distancias que finalmente se quedaron en 13 puntos, 73-86.

Con 6 minutos por jugar, y con muchos errores en Murcia, San Pablo llego a dejar la distancia en 10 puntos, 80-90 con canasta de Fischer. Había esperanza en la grada, pero los errores seguían en San Pablo que en la misma jugada perdió hasta cuatro rebotes.

A falta de tres minutos, y tras el tiempo libre de Savignani, San Pablo tiró la toalla. La actitud del cinco que estaba en pista dejó mucho que desear y Murcia acribilló a canastas a san Pablo. Con 2,18 por jugar, la distancia el equipo de Sito Alonso volvió a los 18 puntos (82-101).

Con un Recoletas San Pablo totalmente derrotado y sin margen de acierto, se llegó al final con un preocupante 88-110.

Liga ACB