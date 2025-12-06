Recoletas Burgos Caja Rural borra del campo al Fénix Zaragoza El XV burgalés se deshizo con suma facilidad de un rival de inferior categoría (59-0), sobre todo en una muy completa primera parte de todo el equipo

Julio César Rico Burgos Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:33 | Actualizado 19:39h.

El Recoletas Burgos Caja Rural se ha impuesto con facilidad al Recoletas Salud Fénix Zaragoza (59-0) en un partido en el que desde del primer minuto ha demostrado la diferencia entre el líder de la División de Honor y un equipo de una categoría inferior. El nuevo formato de Copa del Rey va a permitir ver a equipos de las dos primeras categorías del rugby español competir de igual a igual.

Recoletas Burgos Caja Rural Alejandro Sánchez, Adrián García, Tomás Domínguez; Ruan Snyman, Wagenaar; Urko Zumeta, Quim Culubret, Valentín Bustos; Nico Alvizo, Santi Mansilla; Facu López, Guillo Mateu; Pablo Rascón, Martín Sorreluz, Feta Casteglioni. 59 - 0 Recoletas Fénix Alejandro Vega, Martín Gerez, Edu Soria; Nabil Carrascosa, Hugo Campo; Luis García, Alejandro Bolea, Bravazón; Benjamín Siepe Dani Escolá; Lolohea Loco, Matteo Guiotto; Fran Castex, Luisfer Rodríguez y Theo El Gourch. También jugaron- Bernardo Vázquez, Agustín Gil, Tórtola, Lander Gómez, Luchi Molina, Nico Rocaríes, David Delia, Sergio Rascon. Árbitro Ignacio Muñoz (Comité madrileño)

Anotaciones 5-0 Ensayo de Facu López (min 2) 10-0 Ensayo de Snyman (min10) 12-0 Transformación de Santi Mansilla (min 11) 17-0 Ensayo de Martín Sorreluz (min 15) 19-0 Transformación de Santi Mansilla (min 16) 24-0 Ensayo de Albizo (min 24) 26-0 Transformación de Santi Mansilla (min 25) 31-0 Ensayo de Quim Culubret (min 37) 33-0 Transformación de Santi Mansilla (min 38) 38-0 Ensayo de Alvizo (min 50) 40-0 Transformación de Santi Mansilla (min 51) 45-0 Ensayo de Urko Zumeta (min 61) 47-0 Transformación de Santi Mansilla (min 62) 52-0 Ensayo de Quim Culubret (min 65) 57-0 Ensayo de Quim Culubret (min 77) 59-0 Transformación de Santi Mansilla (min 78)

Incidencias Tercera jornada del Grupo D de la Copa del Rey de Rugby disputado en el Campo Bienvenido Nieto, del Complejo de San Amaro, ante 800 espectadores.

Los locales llegaban a la Copa con las bajas de Santiago Ovejero, Imanol Urraza, Vicente Boronat y Iñaki Mateu, convocados con la franquicia española Castilla y León Iberians. Tampoco podía contar José Basso con Iker Aduriz. A pesar de las bajas, los gualdinegros, estaban pletóricos de forma y moral tras la victoria en la primera jornada de la Copa ante el Liceo Francés en el barrio madrileño de Hortaleza y el liderato en la liga regular tras el parón por el torneo que se disputa ahora.

Los locales comenzaron con mucha fuerza en campo contrario y pronto se vieron con el marcador a favor, cuando se juagaba el minuto 2. Facu López consiguió con facilidad los cinco primeros puntos, que Snyman elevaba, tras un fallo de los visitantes, a diez y la transformación de Santi Mansilla dejaba el luminoso del Bienvenido Nieto en 12-0.

Y solo unos minutos después, llegó la gran jugada de Sorreluz que hizo la tercera marca con una carrera enorme de más de 50 metros para conseguir el 17-0, que Mansilla convirtió en el punto 19. Albizo solo tardó cinco minutos más posar el oval en la marca que con el puntapié de Mansilla dejaba el marcador en 26-0 y sentenciar el partido con solo un cuarto jugado.

Fénix Zaragoza intentó sin fortuna penetrar por el centro, abrir por la banda y romper la defensa burgalesa pero nunca logró superar la retaguardia de los gualdinegros. Burgos recuperaba con rapidez el oval en cuanto apretaba con placajes muy fuertes impidiendo los avances de los aragoneses.

Al equipo de Basso, sabedor de que era netamente superior, le bastaba con mantener la intensidad defensiva y aprovechar la velocidad y la calidad de sus hombres de ataque para llegar con facilidad a la línea de marca. Aún pudo ser más amplio el marcador antes de irse al descanso cuando Facu López estuvo a punto de volver a posar el oval en tras la línea de marca.

Con la noche echada en el comienzo de la segunda parte, los locales, más relajados por la diferencia en el marcador, dejaron jugar más a su rival. Diez minutos necesito Alvizo para volver a llegar a la línea de marca, desde fuera, con una carrera veloz para poner el 38-0 y la transformación de Santi Mansilla dejar el marcador en 40-0, con aún 30 minutos por delante.

Fue meritorio el intento de los aragoneses por resistir y mantener la presión que llevaba a cabo Burgos. Cada vez que Aparejadores tenía la ocasión de percutir, lo hacía. Sin embargo, Fénix había mejorado en defensa en la segunda mitad y les permitía pocas cosas a los locales que, más relajados, miraban el horizonte del final del partido con tranquilidad.

Quim Culubret penetraba por el centro de la defensa visitante cuando quería y fruto de esa constancia fue la marca en el minuto 61. La transformación de Mansilla alejaba a los dos equipos hasta una diferencia de 52 puntos. Antes del final, los locales lograron una nueva marca para poner el 59-0.

Temas

Rugby