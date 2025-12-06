Ramis: «Tenemos ganas de volver a nuestro estadio y conseguir una victoria que nos pondría con 28 puntos» El entrenador del Burgos CF comparece ante los medios de comunicación en la previa del partido ante el Albacete BP que se disputa este lunes en El Plantío

Tras el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey con un gol solitario de Mario González en la prórroga, el Burgos CF continúa con la competición liguera en su fortín. Regresa a su casa, al Plantío, para recibir al Albacete y con la mente puesta en llevarse los puntos con el apoyo de su afición.

Así lo ha destacado el entrenador blanquinegro, Luis Miguel Ramis, que ha asegurado en la rueda de prensa de este sábado previa al encuentro en El Plantío, que la afición les hace «más fuertes».

En esta línea, el técnico ha insistido en las ganas del equipo de volver a jugar en casa: «Tenemos ganas de volver a casa a nuestro estadio y conseguir una victoria que nos pondría con 28 puntos, una marca que sería muy buena a estas alturas de la temporada».

De cara al encuentro frente al Albacete, que será este lunes 8 de diciembre a las 16:15 horas, Ramis ha reconocido que no contará con Sergio González ni con Chapela aunque este último «entrará poco a poco en dinámica de grupo la semana que viene». Respecto al resto de jugadores, «están bien, con alguna carga habitual, pero nada fuera de lo común», ha explicado.

Sobre el rival que se medirá al Burgos CF este lunes, el entrenador considera que el Albacete «es un gran equipo con buenos jugadores, desequilibrantes y con experiencia». «Tendremos que ceñirnos a lo que somos y a lo que necesitamos para llevar el partido a nuestro terreno», ha afirmado.

No obstante, Ramis ha valorado las capacidades de su próximo rival y sus defectos: «El Albacete es un equipo efectivo, así lo dicen los números, pero que también sufre en su propia área. Tienen capacidad ofensiva, pero tienen que ganar en equilibrio defensivo. Es un equipo que están en dinámica de ir a más».

La victoria en Zaragoza fue importante para el ánimo de Ramis y de sus jugadores: «Ganar siempre es una buena noticia. Todos queremos pasar de ronda en copa y la victoria nos va a dar un plus en lo anímico de cara a afrontar el siguiente partido», ha declarado el entrenador del Burgos CF.

De nuevo ha tenido palabras para la afición blanquinegra: «Nos estamos sintiendo cómodos fuera de casa y hemos conseguido muchos puntos, pero en casa somos más fuertes. Aquí tenemos la ayuda de mucha gente que nos empuja desde la grada. Tenemos el reto de ganar el lunes y queremos hacerlo para regalarle una alegría a la afición».