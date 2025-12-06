La enigmática serpiente del humilladero del Cristo de los Remedios de Tobera

Julio César Rico Burgos Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:24 | Actualizado 09:43h. Comenta Compartir

Tobera y Frías son lugares espectaculares. No son pueblos bonitos. Son espectáculos de la naturaleza y de la mano del ser humano, que se conjugan en una filigrana única en todo el mundo. ¿Qué falta hace viajar al Extremo Oriente? En la provincia de Burgos, conviven las dos terceras partes de todos los ecosistemas del mundo. Cuenta con uno de los conjuntos de patrimonio artístico más potente. Y atesora leyendas, quizá nacidas de realidades, que están en el sustrato de la psicología, la religión y la filosofía.

El paso del mito al logos griego fue incompleto. Hay mucha filosofía imbricada entre leyendas y realidades. Y devociones religiosas que enganchan con las tradiciones paganas y con un bestiario creado por la imaginación humana.

El significado de la serpiente siempre ha sido enigmático para todas las culturas. Para la cristiana aún más. La serpiente es la que tienta en el paraíso a Adán y Eva. En el imaginario del catolicismo, la serpiente representa al demonio, a quien la Virgen María la aplasta con sus pies. El significado de este reptil en el mundo occidental es lo suficientemente rico, como para establecer cualquier tipo de paralelismo entre el mundo espiritual, el maligno y el mundo real.

La provincia de Burgos cuenta con varios tipos de estos reptiles. Desde la célebre culebra de agua, totalmente inofensiva hasta pequeñas víboras, que se desarrollan en zonas agrestes, en la cercanía de bosques y ríos. No constituye un peligro para la vida de las personas, más bien al contrario, son las personas las que amenazan a estas especies, pero no son nada queridas en nuestros pueblos. Son muy temidas y odiadas.

Una de las leyendas, o realidad, quién sabe, asociada a la serpiente se dio hace varios siglos en las inmediaciones de la ciudad más pequeña del mundo. Frías y su entorno constituyen un paisaje único, lleno de encanto y de misterio. Quizás el más señero sea Tobera. Su ermita, su humilladero, sus cascadas, las cabras que me rodean por el lugar libres. El cauce del río Molinar, el desfiladero y todos sus saltos de agua….

Precisamente en este lugar, surge el misterio y la leyenda, en un punto de la provincia, que también fue en su momento, un paso franco hacia Santiago de Compostela y lugar de tránsito de la calzada romana entre Orduña y la Bureba. En este lugar se levanta la ermita humilladero del Cristo de los Remedios, del siglo XVII; y la de Santa María de la Hoz, románica de la última etapa, erigida en el siglo XIII sobre los restos de una iglesia anterior.

La grandeza de la ermita dedicada a Santa María de la hoz, eclipsa la de Humilladero. Un minúsculo altar en el que sobrevuela una leyenda de la realeza que la hace especial. Durante siglos, en esta comarca, corría la leyenda, quizá la realidad, de que, en cierta ocasión, por este paraje de Tobera pasaba el correo de una reina cabalgando a lomos de un corcel. Al ver, una serpiente en el camino, el caballo se desbocó, y el ofidio intentó atacarlo.

El cartero de la corte se puso nervioso. Sacó su espada para intentar detener el ataque de la serpiente y defender a su caballo. Pero al mismo tiempo, se puso a rezar una oración al Cristo de los remedios que le salvará de una muerte segura a su caballo y quizás a él. El Cristo de los Remedios obró el milagro, y la serpiente desapareció por completo, dejando con vida a los dos protagonistas. Cuando llegó a la corte, el mensajero le contó a la reina lo sucedido. Ella, agradecida por el milagro, ordenó construir un pequeño santuario a los pies de la ermita de Santa María de la hoz.

Bajo los pies del Cristo, debía de aparecer una piel de serpiente para recordar aquel milagro que salvó la vida a su mensajero. En una vitrina a los pies del Cristo se puede observar una muda de serpiente tras el cristal.

Fábrica de papel

La magnífica ubicación de Tobera la hace especial, en un desfiladero, impresionante de toba, de aire, viene el nombre, con riscos escarpados, cauces, espectaculares, cascadas, sin imaginadores, olores y colores únicos.

Y en este lugar, tan idílico próspero, una Industria papelera para los libros que se imprimían en el medievo. La fuerza del gatillo Molinar hacía posible la existencia de diferentes molinos industriales, no solo para la producción de bienes de consumo como el pan, sino para que se instala allí una fábrica de papel de las más antiguas de España.

Así lo hizo constar el sacerdote Celestino Herrán, que fue párroco de Frías a finales del siglo XIX. El clérigo constataba que desde finales del siglo XII existía esta fábrica en la localidad. Hoy tuviera solo cuenta con una pequeña central eléctrica, movida por la fuerza del cauce Molinar.

Desentrañar estos misterios, ahondar en las leyendas, buscar fuentes de documentación, encontrar el sentido a la existencia de estos dos pequeños monumentos de la mano del ser humano, y otros miles de la mano de Dios, es la clave del enigma para encontrar la fuente de la vida.

Temas

Burgos misteriosa