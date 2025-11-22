El mito del renacer que está representado en una misteriosa figura de Burgos

Julio César Rico Burgos Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:16 Comenta Compartir

Quizá está donde está por casualidad, o tal vez no. Puede ser que quien gobernara la ciudad en esa época, hablamos del siglo XVIII, decidiera colocar una estatua de la diosa Flora en mitad de la ciudad. La plaza del Huerto del Rey era en aquel entonces un punto neurálgico de la ciudad; casi como hoy.

En el siglo del que hablamos, la burguesía de la ciudad estaba establecida en torno a esta plaza, muy cerca de la Catedral, al lado de la iglesia de San Gil y en el entramado urbano entre San Lorenzo y la plaza del Mercado Menor, hoy llamada plaza Mayor y las Llanas, la de Afuera y la de Adentro.

Por eso quizás era uno de los sitios emblemáticos para colocar una escultura importante. La fuente de la Flora fue instalada en 1762 después de una remodelación de la plaza. La idea era ubicar en este lugar una escultura emblemática a la par que sirviera como fuente para abastecer al vecindario.

¿Y por qué en esta zona de la ciudad? En este mismo punto donde hoy está la diosa Flora, existía una fuente anterior que servía única y exclusivamente para dar agua, sin ningún tipo de elemento ornamental. La actual fue una primitiva escultura en plomo y era obra del imaginero burgalés Manuel Romero. El diseño de la fuente lo hizo arquitecto José de Uribe.

La escultura es la de la diosa romana de las flores y la naturaleza, sentada sobre un pez, o más bien sobre un tritón; sus manos sostienen un gran cántaro del que vierte agua. Un agua que simboliza la vida y en su derredor y sobre su cabeza, fluye la vegetación, símbolo de la vida nueva.

Su base está constituida por un bloque semicilíndrico realizado en mármol. Algunas fuentes atribuyen este mármol a un conjunto escultórico que se iba a colocar en la plaza de Oriente, a modos de columnas cerca del Palacio Real, en Madrid, sin embargo, nadie sabe por qué esta obra terminó en Burgos. El agua cae a través de la estructura de la escultura de flora y a través de unos caños que vierten el agua a una poza ovalada.

Flora es considerada como la diosa de las flores y los jardines, representando el eterno renacer de la vegetación en primavera, es la potencia vegetativa que hace florecer los campos, las flores, los cereales… Elementos como la miel o las semillas de las diferentes especies vegetales son considerados como regalos que la diosa ha otorgado al ser humano.

Como todo mito romano, tuvo su precedente griego. Sin embargo, Flora es una de las divinidades romanas más veneradas. En Grecia era la ninfa Cloris. Ovidio cuenta que cuando Cloris paseaba por el campo, fue vista por el dios Céfiro, la deidad del viento, que se enamoró de su belleza. Céfiro decidió raptarla y justificó ese secuestro y lo legítimó su acto casándose con ella. El dios del viento le entregó a Cloris el reino de las flores y de los jardines y le otorgó uno de ellos en el que siempre sería primavera.

Tras las nupcias y como recompensa por su amor y comprensión Céfiro le hace entrega a Cloris del reino de las flores de los jardines y los campos de cultivo, otorgándola también un jardín en el que siempre seria primavera.

En Roma, la diosa Flora estaba vinculada con el nacimiento de Ares, pese a ser tradicionalmente conocido como el hijo de Zeus y Hera. A Flora se le atribuye el don de proporcionar a que pudiera concebir un hijo sin intervención masculina.

El culto a la diosa Flora fue introducida por un rey Sabino en Roma, Tito Tasio. Y ha sido venerada por su vinculación con las fuerzas naturales más primitivas. Se celebraba en el mes de abril con festejos y procesiones y con el sacrificio de determinados animales como las ovejas en el templo de la colina Quirinal. El mismo templo, que en el siglo III antes de Cristo se modificó su culto para rendírselo a flora como la diosa de la fecundidad de los campos. Todo en el mes previo al más fértil del año el mes de mayo en el orbe conocido.

Barroca

Esta flora burgalesa es una fuente barroca, llena de elementos florales y acuáticos. Representa algo más que una figura de la iconografía romana. En pleno siglo XVII todo el esplendor de Burgos había desaparecido prácticamente con el tiempo. Aquel comercio influyente con Flandes, la llegada de importantes, arquitectos y artistas de todo tipo a la ciudad prácticamente había desaparecido.

La gente incluso llegaba a morir en las calles, en una ciudad en la que la peste ganaba terreno, llena de canales y esguevas, que conducían aguas fétidas, sucias, que desembocaban en el río que atravesaba parte de la ciudad. Burgos languidecía, pero había zonas nobles aún, en los alrededores de la Catedral.

Sin embargo, en este siglo XVII, la ciudad como el resto de Europa, se vio influenciada por la Ilustración, un movimiento intelectual y cultural que buscaba la razón y el conocimiento. Y por qué no decirlo, algunos de los importantes elementos patrimoniales, como es el caso de la flora, llegan a Burgos en esta etapa.

Una plaza llena de palacios

El palacio del marqués de Barriolucio tenía su entrada por las calles que unen Laín Calvo y Huerto de Rey y un poquito más adelante se levantó otro palacio el de Mozi, en la actual esquina con la calle Cardenal Segura. Estuvo aquí ubicado el palacio de la Universidad de Mercaderes con amplias relaciones comerciales con Europa, sobre todo con Flandes.

Era una de las plazas o calles más importantes de la ciudad y el lugar donde vivían las familias de más influencia económica y social, así como los comerciantes de la población. Hoy es una populosa plaza repleta de establecimientos de hostelería.

