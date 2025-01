El pueblo de Burgos donde puedes ser taxista por menos de 100 euros al año

Sara Sendino Burgos Miércoles, 29 de enero 2025, 19:56 Comenta Compartir

La provincia de Burgos cuenta con cientos de pueblos, pero no todos ellos tienen transporte público. De hecho, 311 núcleos de población no cuentan con este servicio y sus habitantes no pueden moverse si no es con vehículo propio o mediante taxi.

En torno a esta segunda opción, el municipio de Santa Cruz de la Salceda, ubicado en La Ribera del Duero burgalesa, ha avanzado un paso más allá, dado que no cuenta con servicio de Transporte a la Demanda financiado por la Junta de Castilla y León. Ahora, su Ayuntamiento ofrece la adjudicación de una licencia de taxi por un periodo de seis años.

En la Plataforma de Contratación del Estado, el Ayuntamiento de Santa Cruz, famoso por su Museo de los Aromas, ha anunciado que esta licencia se adjudicará por concurso público. Se trata de un municipio de 134 habitantes ubicado a unos 16 kilómetros de Aranda de Duero y a unos 104 de Burgos.

541 euros por seis años de licencia

Asimismo, en el pliego de condiciones de la licencia de taxi, el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Salceda ha establecido el precio y la duración de este documento. El precio mínimo será de 541,54 euros para un periodo de seis años, aunque esta cantidad podrá ser mejorada al alza por los licitadores. Por tanto, la cantidad mínima será de 90,26 euros al año.

Respecto a los criterios de adjudicación, el Ayuntamiento del pueblo de Burgos ha establecido varios criterios para valorar las propuestas. Se tendrán en cuenta: la oferta económica, estar empadronado en Santa Cruz de la Salceda, experiencia en transporte de viajeros, compromiso de viaje de Santa Cruz a Aranda «ida y vuelta al menos un día por semana» y compromiso de descuento a los empadronados en el municipio.

Taxi a partir de marzo de 2025

Por otro lado, las personas que quieran ser taxistas deberán cumplir una serie de requisitos, como poseer, al menos, el permiso de conducir clase B. También se deberá obtener el permiso municipal de conductor del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Salceda, así como un certificado médico.

El plazo para entregar propuestas para ser taxista en Santa Cruz de la Salceda termina el martes 4 de febrero. El Ayuntamiento del pueblo de Burgos prevé que se ponga en marcha el servicio el día 1 de marzo.