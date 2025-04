Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 5 de abril

BURGOSconecta Burgos Sábado, 5 de abril 2025, 20:37 Comenta Compartir

1 Atropello Herida una joven de 19 años en un atropello en Burgos

Una joven de 19 años ha resultado herida este viernes por la tarde en otro atropello en Burgos capital. El suceso ha ocurrido a las 16:01 en la calle Eduardo de Ontañón, junto al parque del Hangar. El 112 recibía una llamada alertando del accidente y solicitando asistencia sanitaria para la mujer herida. Hasta el lugar se han desplazado la Policía Local de Burgos y una ambulancia de soporte vital básico. Tras prestar los primeros auxilios a la víctima, finalmente ha sido trasladada al hospital de Burgos.

2 Accidente Excarcelan a un conductor atrapado tras sufrir un accidente en Burgos

Un hombre ha tenido que ser excarcelado tras sufrir un accidente en Buniel, Burgos. El suceso ha ocurrido a las 20:08 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que un vehículo se había salido de la vía en el kilómetro 10 de la A-62.

3 Robo Detenido un joven tras asaltar una vivienda en Burgos de madrugada

Un joven de 26 años ha sido detenido en Burgos tras asaltar, presuntamente, una vivienda y robar algunas de las pertenencias de sus propietarios. El suceso se producía el pasado viernes, cuando un vecino alertaba a las 5:15 horas de la madrugada de que una persona había forzado la cerradura de entrada a una vivienda del barrio de Vista Alegre.

4 Accidente vial Herida una ciclista en un accidente con un turismo en Burgos

Una ciclista ha resultado herida en una colisión con un turismo en Burgos. El suceso se producía este viernes por la noche a las 21:19 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando del accidente en la rotonda de la avenida de Palencia.

5 Sorteos La Lotería Nacional deja parte de un primer premio en la provincia de Burgos

El Sorteo Extraordinario de Cruz Roja de la Lotería Nacional ha dejado este sábado parte de un primer premio en la provincia de Burgos, concretamente en Miranda de Ebro.

6 Nuevas vidas El bar de un pueblo de Burgos que reabrió gracias a dos argentinos que buscaban su hogar

Paula Vanina Luna y Carlos Alberto Lorenzetti son, desde hace unos nueve meses, los nuevos vecinos de un pequeño pueblo de Burgos, Huerta de Abajo, de unos 70 habitantes censados. Son argentinos y, después de trabajar y vivir en varios puntos de España y Europa, sienten que aquí, en el medio rural burgalés, es donde han encontrado su sitio. Y su empleo. En junio de 2024 adquirieron el bar y restaurante que había cerrado.

7 Bar rural El pueblo de Burgos que ofrece gestionar su cantina por 30 euros al mes

El Ayuntamiento de La Revilla y Ahedo ha sacado a concurso público la gestión de la cantina del pueblo, ubicada en la planta baja de la casa consistorial de La Revilla. El municipio, integrado en la comarca de la Sierra de la Demanda, se sitúa a 55 kilómetros de Burgos y, además, se divide en dos localidades: La Revilla y Ahedo. La cantina que sale a licitación se encuentra en esta primera localidad, La Revilla.

8 Cisma eclesiástico La exabadesa de Belorado declara a la jueza que no cometió delito porque no se lucró con la venta del oro

La que fuera abadesa del Monasterio de Santa María Bretonera de Belorado, Laura García de Viedma, ha declarado a la jueza de Briviesca que no hubo engaño en la venta del oro del convento y no ha existido «ánimo de lucro y no puede existir delito». Así lo ha declarado su hermano y abogado Enrique García de Viedma tras la declaración a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de la ciudad burebana.

9 Semana Santa Medio centenar de indultos de Semana Santa: la tradición que nació en Burgos hace casi 600 años

Cada Sábado Santo, al caer la tarde, la ciudad de Burgos se detiene. El silencio se adueña de las calles mientras avanza la procesión de Nuestra Señora de la Soledad. La imagen, vestida de negro y oro, recorre el casco histórico acompañada por decenas de cofrades de riguroso luto. Pero hubo un tiempo —no tan lejano— en que, entre ellos, caminaba también un preso recién indultado. Un hombre o una mujer que, gracias a una tradición nacida en esta ciudad hace casi seis siglos, recuperaba la libertad en medio de la devoción popular.

10 Todas las procesiones Programa completo de la Semana Santa de Burgos 2025

Burgos engalana sus calles. Los cofrades retoman sus trajes y la emoción vuelve a inundar los rostros de cientos de burgaleses y cristianos. Las procesiones y tradiciones santas vuelven a retomar las vías de la ciudad con paso firme. Comienza una nueva Semana Santa.

