La UBU y el CENIEH unidos en un grupo de investigación de arqueología molecular

María Martinón Torres, directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) y José Miguel García Pérez, rector de la Universidad de Burgos (UBU), han presentado este viernes, 31 de enero, un acuerdo de colaboración para la creación y desarrollo de un grupo de investigación transversal UBU-CENIEH de Arqueología Molecular. La investigadora de la UBU Cristina Valdiosera Morales, arqueóloga molecular experta en ADN antiguo será la encargada de coordinar este grupo transversal

Este nuevo grupo de investigación transversal tiene como objetivo poner en valor los recursos humanos y materiales de los que actualmente disponen por separado, con el fin de promover una investigación de alta calidad en un ámbito emergente como es el de la paleobiología molecular para el estudio de la evolución humana.

Así, esta unidad potenciará el desarrollo en el CENIEH de esta novedosa disciplina en la que se inició con la creación de una línea de investigación en Paleoproteómica, liderada por la investigadora Samantha Brown, y la construcción de un laboratorio en Paleoproteómica y ADN antiguo para el que se recibió una subvención del Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) y la Unión Europea, a través de los fondos 'NextGenerationUE' y el Plan de recuperación, transformación y Resiliencia (PRTR) (ICT2022-007840 Molecules for Evolution).

El acuerdo entre ambas instituciones establece la adscripción temporal de la Doctor Valdiosera, al equipo de investigación del CENIEH, quien podrá acceder al nuevo laboratorio, y llevar a cabo en él parte de los análisis genéticos planteados en el marco de su proyecto 'Biocultural roots of diversity and inequality in Mexico: 500 years of mestizo stories', por el que obtuvo en 2024 la única beca ERC Advanced Grant conseguida por las universidades y centros de investigación de Castilla y León, y dotada con 2,5 millones de euros.

Con este acuerdo, la UBU y el CENIEH pretenden potenciar la relación institucional que ya desarrollan y sumar esfuerzos para ofrecer a la sociedad una investigación de excelencia en el estudio del pasado, buscar sinergias en la consecución de objetivos comunes, maximizar los recursos públicos y evitar la duplicidad de equipamientos.