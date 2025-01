Los distritos de Burgos califican de «nefasta» la gestión del Ayuntamiento

Sara Sendino Burgos Martes, 28 de enero 2025, 19:18 Comenta Compartir

La ciudad de Burgos cuenta con seis distritos: Este; Centro-Norte, Oeste, Sur, Periférico e Industrial. Las nuevas juntas de estas zonas de la ciudad comenzaron a funcionar en octubre de 2023. Sin embargo, los representantes no están satisfechos con la gestión municipal de los fondos destinados a estos barrios durante el año 2024.

Son cinco las juntas de distrito que tiene la ciudad de Burgos, ya que la zona industrial se pretendía suprimir. Desde entonces, se estipuló que entre estos cinco organismos se repartiría el 1% del presupuesto de la ciudad en 2024; es decir, unos 2,3 millones de euros.

Sin embargo, la concejala de Participación Ciudadana, Carolina Álvarez, señalaba el lunes 27 de enero que este presupuesto no se había destinado a las cinco juntas de distrito de Burgos debido a la «escasez de personal» y a la «complicada tramitación» de los proyectos en Urbanismo.

Estas afirmaciones han molestado profundamente a los representantes vecinales. Los cinco miembros de las juntas de distritos se han reunido «para unificar criterios y voluntades», crear una plataforma y señalar que el Ayuntamiento de Burgos ha realizado una «nefasta gestión» respecto al funcionamiento de estas comisiones.

Denuncian el «incumplimiento sistemático»

En respuesta a Álvarez, los representantes de los cinco distritos han creado una plataforma mediante la que han elaborado una lista de los acuerdos que han adoptado respecto a las juntas y su funcionamiento. Denuncian el «incumplimiento sistemático por parte del Ayuntamiento del Reglamento de Funcionamiento de los Distritos».

Entre estos incumplimientos, los cinco representantes de las juntas de distrito incluyen que no se ha realizado una evaluación y propuestas de mejora, así como que tampoco se han concedido las sesiones entre juntas y Ayuntamiento de Burgos que se han solicitado.

Los cinco distritos denuncian que no se ha dado a conocer el «proyecto anual de los presupuestos municipales» ni la partida que les correspondería, por lo que no han podido realizar sus propuestas, relatan. Además, señalan que no se han enviado las actas «en el plazo establecido de 15 días», y que se han enviado «mal elaboradas» y sin «cuestiones determinantes».

Otro de los puntos que aquejan las juntas de distrito es que las inversiones «vienen impuestas por la presidencia», que cae en manos de representantes de PP y Vox anteriormente y, tras su ruptura, en manos del Partido Popular. Tampoco se ha «establecido una partida para gastos de funcionamiento de Distritos», añaden, ni «e ha consumido ni un euro de la partida destinada a las inversiones del 1% del presupuesto general».

Los distritos exigen a Álvarez una reunión urgente

Tras enumerar las quejas sobre el funcionamiento de los distritos de Burgos, los representantes de las cinco juntas solicitan al Ayuntamiento que se cumpla el reglamento y «que se gaste en el año la totalidad de la partida presupuestaria destinada a las inversiones designadas».

Como en 2024 no se ha invertido dicha suma, las juntas de distrito también proponen que se modifique el reglamento para que se creen remanentes para otros ejercicios. Además, solicitan que la inversión municipal pase del 1 al 1,5% anual del presupuesto general de Burgos.

Por otro lado, las cinco juntas de distrito solciitan que los técnicos «acudan a las reuniones» y que se cree una «Gerencia de Distritos» para «mejorar la gestión de las juntas».

Una plataforma y una posible denuncia al Ayuntamiento

Por último, las cinco juntas de distrito de Burgos han creado la plataforma 'Por el fomento, desarrollo y buen funcionamiento de los distritos de Burgos'. Además, eestudian la posibilidad de cursar una denuncia ante el mal funcionamiento de una administración pública relacionado ante procurador del Común y Tribunal consultivo».

Además, solicitan una «reunión con carácter urgente» con la concejala de Distritos, Carolina Álvarez, para tratar todos los puntos en los que las juntas de distrito de Burgos no están de acuerdo con el Ayuntamiento y su gestión.