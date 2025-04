El Burgos CF saca licencia para soñar

Ruth Rodero Burgos Domingo, 6 de abril 2025, 20:36 Comenta Compartir

Ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. De pronto, la jornada 34, con ánimos renovados y con la ilusión en pleno ascenso el Burgos se encuentra mirando a la zona de play off después d eimponerse a la SD Huesca. Tras de una temporada irregular, en la que en algunas ocasiones ha habido que contener la respiración, el Burgos CF afrontaba el partido de la 34ª jornada mirando hacia arriba y soñando con los play off. Enfrente, la SD Huesca, que necesitaba no perder para seguir enganchado a la zona alta de la clasificación. Pero en esta ocasión la moneda cayó del lado burgalés.

Burgos CF Cantero; Arroyo (Pipa, min.80), Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel; Marcelo Expósito (Iván Morante, min.53), Atienza; Borja Sánchez (Dani Ojeda, min.72), Curro (Edu Espiau, min.71), Álex Sancris; Fer Niño (David, min.80). 2 - 1 SD Huesca D. Jiménez; Joaquín (Willy Chatiliez, min.77), Loureiro, Rubén Pulido, Jorge Pulido, Vilarrasa (Moi Delgado, min.72); Javi Pérez (Iker Unzueta, min.64), Sielva, Jordi Martín (Hugo Vallejo, min.72); Kortajarena, Soko (Sergi Enrich, min 64). Goles: 1-0 Fer Niño (min.39), 2-0 Fer Niño (min. 70), 2-1 Sergio Enrich (min.89)

Árbitro: Fuentes Molina, del colegio valenciano, amonestó con tarjeta amarilla a Loureiro (min.62) y Unzueta (min.90+8) y con roja directa a Sielva (min. 90+7)

Incidencias: Partido de la 34ª jornada de La Liga Hypermotion disputado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 10.132 espectadores. En los prolegómenos del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de José Antonio Zamanillo y los jugadores de la SD Huesca portaron brazalete negro en memoria de Ricardo Lapetra, exdirectivo de la SD Huesca recientemente fallecido. Además, al inicio del encuentro se entregó a Aitor Córdoba una camiseta conmemorativa por su partido número 200 con el Burgos CF.

Con este choque de intereses comenzó un partido que en los primeros minutos tuvo poco de fútbol y mucho de tanteo. Intentó estirarse el Burgos y buscó la portería de Dani Jiménez con una jugada de Arroyo que por la derecha buscó filtrar el balón al corazón del área, pero la jugada terminó en saque de puerta para los oscenses.

Transitaba el partido cercano al minuto 15 cuando el Burgos se volcó en ataque: un córner colgado por Curro, una segunda jugada que no acertó a rematar Fer Niño tras un lanzamiento de Aitor Córdoba y rechazar el esférico la defensa. Sin embargo, el primer tiro entre los tres palos del partido llegó en las botas de Javi Pérez, cuyo lanzamiento paró Ander Cantero.

Rubén Pulido derribó a Arroyo, lo que provocó que Curro dispusiera de un lanzamiento de falta que se envenenó y obligó a Jiménez a sacar el puño para desviar el esférico a córner, pero en el saque de esquina el balón se fue demasiado largo y los de Luis Miguel Ramis perdieron la oportunidad.

La SD Huesca sirvió en bandeja una oportunidad clara de gol cuando Jorge Pulido calculó mal un pase y Fer Niño se hizo con el esférico dentro del área, pero el propio Pulido rectificó para enviar el balón por la línea de fondo. En el partido ocurrían pocas cosas, con los dos equipos bien asentados en defensa y poco ocurrentes en ataque.

Arroyo se convirtió en el principal dolor de cabeza de la SD Huesca, ganando la espalda de su par una y otra vez y llegando a la línea de fondo, pero poco acompañado en buena parte de las ocasiones. Además, la poca precisión se adueñó de este tramo del encuentro, en el que ni unos ni otros eran capaces de dirigir el esférico con criterio.

Borja Sánchez metió el balón al espacio para Anderson Arroyo que volvía a estar en la línea de fondo esperándola. Entonces, Arroyo, según conectó con el balón, lo puso al centro del área donde lo esperaba Fer Niño para introducirlo en la portería defendida por Dani Jiménez. 1-0 para el Burgos que a pesar de no estar acertado lo había intentado más. Tras el gol, pocas cosas pasaron sobre el verde hasta que el colegiado señaló el camino de los vestuarios.

Tras la reanudación, la SD Huesca dio un paso al frente y buscó a Ander Cantero, pero sin demasiado peligro. Marcelo Expósito dio el susto cuando, de manera fortuita, se resbaló y se hizo daño en el tobillo tras patinar sobre el verde. Aunque tras ser atendido por las asistencias se incorporó de nuevo al partido, en el minuto 53 fue finalmente sustituido por Iván Morante.

Los minutos iban pasando y en el campo pasaba poco. Poca fluidez con el balón, muchos pases erróneos y muchas interrupciones en el juego que impedía que ninguno de los equipos imprimiese velocidad en su juego.

Así siguió el encuentro durante minutos, hasta que un balón despejado en el área blanquinegra llega a Álex Sancris, que corre toda la banda, regatea a Loureiro y da un pase de la muerte para que Fer niño la cuele dentro de la portería y poner el 2-0 en el marcador en un contraataque de libro en un partido que estaba siendo insulso.

La SD Huesca intentó acercarse a Cantero, pero lo hizo con poco acierto. La defensa bien plantada de los blanquinegros evitó que los altoaragoneses pudiesen crear peligro mientras los minutos seguían corriendo. La ovación de la tarde se la llevó Fer Niño cuando Ramis lo cambió en el minuto 81.

Pero la SD Huesca no quiso que el partido muriese ahí. A un minuto del 90 los oscenses recortaron distancia después de que Willy pusiera un centro cerrado que remató Sergi Enrich al findo de las mallas. Lo intentaron los visitantes espoleados por el gol, que contaron, además, con los seis minutos de añadido decretados por el colegiado del encuentro.

Era momento de apretar los dientes y los puños. Cantero tuvo que despejar un balón que llegó al centro del área tras un córner botado a su derecha. Tras despejar esta ocasión, David González corrió el contraataque, Sielva lo paró con falta y recibió, en un primero momento una cartulina amarilla, pero el VAR requirió a Fuentes Molina para que revisara la jugada y corrigió el color de la tarjeta para convertirla en una roja directa.

El balón volvió a ponerse en juego, sin que los blanquinegros pudieran conseguir crear peligro con ella y llegaron instantes de tensión al Plantío, porque la SD Huseca tuvo una más que Atienza tuvo que despejar de cabeza a lanzamiento de Willy aunque la acción fue anulada.

Finalmente, el colegiado pitó el final del encuentro cuando el balón volvió a ponerse en juego para permitir al Burgos CF comprar un billete para soñar.