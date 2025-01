Estas son las nuevas confirmaciones del Zurbarán Rock Burgos 2025

Raquel Romero Burgos Viernes, 31 de enero 2025, 07:31 Comenta Compartir

Llega a la ciudad la octava edición del conocido festival heavy Zurbarán Rock Burgos. Aunque los conciertos se celebren durante los días 18 y 19 de julio, los amantes de dicho género musical ya han podido disfrutar de un pequeño adelanto de la mano de su evento alternativo, Las Candelas Zurbarán Rock Burgos.

La cita tuvo lugar el sábado 25 de enero en la Plaza Nueva de Gamonal como parte del programa de las fiestas patronales de Las Candelas. En el concierto participaron cinco grupos, tres de ellos castellanoleoneses y los dos restantes naturales de Burgos.

Una vez finalizadas las actuaciones de todas las bandas, se seleccionó una de cada categoría para formar parte del cartel del próximo Zurbarán Rock Burgos, que, como se ha mencionado anteriormente, se celebrará este verano de forma gratuita.

Cinnamon, el grupo burgalés que formará parte del cartel del Zirbarán Rock 2025. BC

De la categoría de Castilla y León los elegidos fueron los vallisoletanos del grupo Blaze the Trail. Exponentes del metalcore, estos artistas cuentan con un EP ('Off The Ground', 2017), un LP ('Not A Game', 2019) y varios sencillos, como 'Kill The System', 'When Worlds Collide' y 'Signs'.

De la categoría Burgos, la banda seleccionada fue Cinnamon, destacada por sus sus influencias del garage, punk hardcore y stoner. Sonidos enérgicos, crudos y llenos de actitud inundarán el escenario del festival de la mano de estos artistas burgaleses.

A ellos se suman el resto de agrupaciones ya confirmadas del cartel del Zurbarán. Stratovarius, Hell in the Club y Hadadanza son las otras tres bandas anotadas en el calendario, todas ellas grandes nombres del panorama musical actual de la música heavy.