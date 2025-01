Pisos sin posesión, la nueva forma de comprar inmuebles baratos en Burgos

Ruth Rodero Burgos Lunes, 27 de enero 2025, 07:31 Comenta Compartir

El mercado inmobiliario en Burgos responde a las tendencias del mercado nacional. Con los alquileres en precios máximos muchos burgaleses se plantean la opción de buscar una propiedad en venta. Pero los requisitos económicos para poder acceder a una vivienda tampoco son sencillos y encontrar una vivienda a precio asequible se complica.

Por eso Burgos tampoco se escapa a una 'moda' que se puede encontrar en los diferentes portales inmobiliarios: la venta de viviendas sin posesión. Ofertas de pisos y casas con una «situación especial» que cuentan con rebajas significativas a su precio de venta debido a su estado.

La mayoría de estas viviendas son, por norma general, propiedades que provienen de ejecuciones judiciales debido a deudas bancarias con la administración, particulares o diferentes empresas. En estos casos, los inmuebles son adjudicados, pero el propietario aún vive en él. O son viviendas okupadas de manera ilegal.

Estas situaciones propician que los precios de estas propiedades sean más bajos de lo normal, pero obligan a una venta a ciegas, pues no se pueden visitar, en la gran mayoría de los caso no existen fotografías del interior y no se cuenta con plazos para poder acceder a ella. Adquieres la titularidad, pero sin acceso inmediato a la vivienda. Por lo que la propiedad es tuya, aunque no dispongas de las llaves.

En Burgos existen varias propiedades de este tipo que se encuentran a la venta. En San Pedro de la Fuente se vende un piso de 21 metros cuadrados, de una habitación en un primero sin ascensor. Sin embargo, el anuncia advierte de que es una «oportunidad inmueble sin posesión». «No se puede visitar», añade el anuncio, que termina advirtiendo que es «propio para inversores o vecinos que conozcan el inmueble». El precio de este inmueble es de 18.000 euros.

En la misma zona se oferta un piso de 39 metros cuadrados, también de una habitación y de nuevo en un primero sin ascensor. En este caso la vivienda es exterior y las condiciones las mismas que en el anuncio anterior: «Inmueble sin posesión, no se puede visitar. Propio para inversores o vecinos que conozcan el inmueble». Esta vivienda tiene un precio de venta de 35.000 euros.

En el barrio de San Agustín-Parque Europa se encuentra otro inmueble con estas mismas características. Primera planta sin ascensor, una habitación y 40 metros cuadrados. El anuncio alerta de que «el inmueble se encuentra ocupado ilegalmente por terceros y sin los suministros debidamente contratados». ¿El precio? 19.000 euros.

Además, aunque con un precio bastante más elevado, se vende otra propiedad en Burgos capital. En esta ocasión se encuentra sita en la Barriada de la Inmaculada Inmaculada-Zurbarán. Tres habitaciones en 65 metros cuadrados en un piso que catalogan como «segunda mano/buen estado». Pero hay más: «Inmueble de cesión de remate. No se puede visitar».

Pero, ¿qué significa que un inmueble está en cesión de remate? Se trata de una figura jurídica que surge al amparo del procedimiento de ejecución por subasta de bienes, normalmente inmuebles hipotecados. La cesión de remate permite la transmisión de la propiedad del bien subastado a una persona distinta del adjudicatario de la subasta.

Un mercado sin demanda ni oferta

Sin embargo, y aunque una búsqueda rápida en los diferentes portales inmobiliarios devuelvan como resultado los pisos arriba citados, no se trata de un tipo de mercado que tenga mucha oferta ni demanda en Burgos.

Así lo afirman diferentes agentes inmobiliarios que aseguran que los particulares no buscan este tipo de viviendas que no ofrecen ningún tipo de garantía. «La oferta y la demanda es cero, es jugar a la ruleta rusa porque no existe ninguna seguridad de que esa vivienda la puedas disfrutar. Para empezar, son pisos que no se pueden visitar, tienes que hacerte una idea de cómo es por la información del catastro y, además, no sabes en qué estado está. Y el proceso para que se quede vacía tampoco es garantía de recuperar la inversión. En Burgos no hay demanda de este tipo de inmuebles, quienes quieren invertir en propiedades buscan otras cosas», cuentan desde el sector.

Estos pisos, a menudo «destartalados» se suelen ofrecer por bancos o la propia agencia inmobiliaria del banco y, desde luego, no son una opción que los agentes inmobiliarios recomienden.

Pisos pequeños y pisos pagado al contado

Los que sí tiene demanda en Burgos son los pisos pequeños, de una o dos habitaciones, para invertir. Esto es, particulares que compran estas viviendas para hacerlas una pequeña reforma y sacarlas al mercado de alquiler. En muchas ocasiones destinadas para el alquiler de temporada, pero no turístico.

De esta manera, estas viviendas están destinadas a profesionales que vienen a Burgos por periodos cortos: personal de la industria que viene a formarse o formar, profesores que afrontan una sustitución en un centro escolar de Burgos por unos meses, personal sanitario, etc.

Además, cada vez se ve más compras de viviendas sin hipotecas, pagadas al contando en muchas ocasiones con ayuda e los padres que, aprovechando que el impuesto de sucesiones o de donaciones está prácticamente subvencionado en su totalidad deciden dar en vida aquello que los hijos recogerían en herencia a su fallecimiento.

