Trabajadores y familiares denuncian la falta de personal de una escuela infantil de Burgos

Aythami Pérez Miguel Burgos Miércoles, 29 de enero 2025, 15:04

Los trabajadores de la Escuela Infantil Santa María la Mayor de Burgos y los padres de los niños que acuden a este centro se han unido para mostrar su malestar con la Dirección Provincial de Educación y la Consejería de Educación. Un malestar que, como aseguran, han comunicado personalmente y por diferentes vías tanto a la Dirección Provincial como a la Consejería, pero que no ha sido escuchado. «Van pasando los días y allí no ha aparecido nadie, solo dan buenas palabras», asegura una de las trabajadoras.

Lo que ocurre en este centro público, que contribuye al desarrollo de los niños de cero a tres años, es que desde hace meses vienen sufriendo «bajas que no son cubiertas por la administración», como aseguran los trabajadores, «y nos dan largas cada vez que nuestros representantes en el Comité de Empresa e, incluso, nuestro responsable del centro, hacen peticiones de personal», explica una profesora del centro.

Las quejas contra la Dirección Provincial de Educación y las peticiones a la Consejería no son nuevas en Burgos, en diciembre una colegio de Aranda denunciaba abandono de los alumnos dependientes tras cesar al único auxiliar educativo.

Faltan cuatro técnicos

Recientemente, los trabajadores y trabajadoras del centro, acompañados por miembros del Comité de Empresa, familiares de los alumnos y diferentes centrales sindicales se concentraron en la puerta de la escuela infantil para reclamar más personal.

Pero esta protesta tampoco ha sido escuchada, como aseguran los profesores y los padres. «Faltan cuatro técnicos superiores de educación infantil y una persona de personal de servicios», aclaran.

Esta situación supone un incumplimiento de lo prometido por parte de la Consejería de Educación cuando se implantó la gratuidad de cero a tres años en los colegios y escuelas infantiles. En la Escuela Infantil Santa María la Mayor no hay personal para que haya dos técnicos por aula ni tampoco personal de servicios suficiente para el correcto mantenimiento de la higiene y la limpieza de las instalaciones, según afirman trabajadores y familiares de los niños.

Se exigen soluciones inmediatas

«Exigimos soluciones inmediatas», es la principal demanda de estos, ya que se sienten ignorados. «Han sido varias veces las que yo, como presidenta del AMPA, me he personas en la Dirección Provincial de Educación y he puesto de manifiesto la situación. Lo hice en noviembre y este mes de enero. He intentado contactar por vía telefónica y por correo con el director provincial de Educación y no he obtenido ninguna respuesta», asegura Sonia Presencio, presidenta del AMPA.

«La Consejería de Educación está dando la espalda a esta situación, nos hace caso omiso y es incapaz de cumplir con lo establecido. No hay dos técnicos por aula ni tampoco el personal suficiente para un correcto mantenimiento e higiene de las instalaciones», añade Presencio.

La presidenta del AMPA lamenta que ni siquiera pueda poner cara al director provincial de Educción, «tiene una agenda en la que no cabe solucionar el problema de nuestros hijos y del personal que trabaja en la escuela. Hay que tener en cuenta que son bebés de cero a tres años y tanto ellos como sus educadores merecen un ambiente digno y no de vergüenza», apunta.