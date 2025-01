Ramis: «La línea es buena, ahora hay que demostrarlo»

Gabriel de la Iglesia Burgos Viernes, 24 de enero 2025, 15:01 Comenta Compartir

El Burgos CF continúa en alerta amarilla. La derrota del pasado fin de semana frente al Deportivo de la Coruña fue, sin duda, dolorosa. Pero lo fue, según Luis Miguel Ramis, fundamentalmente por el resultado, ya que el equipo hizo un «buen partido». «El resultado no nos puede empañar el comportamiento, la dinámica y la actitud» demostrada por el equipo, que desde hace varias semanas mantiene una «buena línea». Ahora, eso sí, «lo que hay que hacer es demostrarlo», ha subrayado Ramis.

Y eso es precisamente lo que intentará el conjunto blanquinegro este domingo frente al Racing de Ferrol, un equipo que atraviesa una situación crítica. No en vano, la abultada derrota cosechada el pasado fin de semana frente al Racing de Santander ha profundizado en su crisis y se ha llevado por delante al entrenador, Cristóbal Parrado. Su sustituto, Alejandro Menéndez, un viejo conocido de la parroquia burgalesa, se estrenará el domingo en el banquillo y a buen seguro planteará algunos «cambios».

No obstante, Ramis ha insistido en la previa en que el Racing de Ferrol «no es una incógnita». En El Plantío conocen de sobra a la plantilla y a su nuevo entrenador. «Seguramente nos encontraremos con algún cambio, pero estamos preparados para afrontar el partido», ha subrayado.

Máxime, ha insistido, teniendo en cuenta que el Burgos CF continúa creciendo. De hecho, la atención está centrada precisamente en ese crecimiento, y no tanto en el rival, que también. En este sentido, Ramis ha reconocido que el equipo «tiene que mejorar la eficacia» de cara al gol «sin perder de vista el resto de aspectos del juego». Básicamente, ha asegurado, el Burgos está «generando», pero no está «acertado». «Confiamos en que esa puntería va a cambiar», ha concluido.

Y todo ello mientras se suman poco a poco nuevos efectivos, algo que sin duda le viene de perlas al equipo. A la espera de la llegada de, al menos, un mediocentro y un lateral izquierdo, Grego Sierra ha completado toda la semana de entrenamientos y entrará en la convocatoria.

Más dudas hay en torno a Navarro y Mimbacas. Ambos han participado parcialmente de los entrenamientos esta semana, aunque todavía tienen algunas molestias y «necesitan seguir creciendo». «Poner a un jugador ante el nivel de exigencia de la competición en este momento no es un proceso rápido», ha explicado Ramis, quien no ha confirmado si estarán o no en la lista.